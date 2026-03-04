Autorigin s'inspire du Nutri-Score pour évaluer les véhicules d'occasion

Autorigin fait évoluer son interface. L'éditeur de rapports d'historique de véhicules d'occasion proposera, à compter de mars 2026, de synthétiser le bilan d'une nouvelle manière, en s'inspirant du système Nutri-Score, bien connu dans le domaine de l'alimentation. L'information a été révélée par Pierre-Emmanuel Tanguy, directeur général d'Autorigin, lors de son passage dans l'émission du Journal de l'Automobile consacrée à la technologie dans le commerce des voitures d'occasion, diffusée le 5 mars 2026.

"Nous faisons tout pour expliquer du mieux possible aux professionnels ce que révèlent les données. Nous voulons les aider à parler à leurs clients, s'est exprimé le directeur général. Comme nous l'avons lancé avec PitStop en Angleterre, nous allons avoir un score des véhicules en France. Avec des critères très objectifs et une petite couche d'intelligence artificielle par-dessus, nous allons analyser les informations, les expliquer et donner une évaluation avec une lettre", a-t-il précisé.

Pierre-Emmanuel Tanguy soutient avoir été le premier au monde à avoir appliqué le système de notation au service digital d'historique des véhicules. Un modèle repris ensuite par d'autres éditeurs concurrents de PitStop. "Leur pertinence n'est pas au niveau de la nôtre", retient-il de ces tentatives.

Cette méthode de retranscription intervient dans le cadre de la mise en route "imminente" du nouveau site internet. Une modernisation de l'interface apportée par Pierre-Emmanuel Tanguy, qui a précédemment fondé PitStop, l'équivalent d'Autorigin outre-Manche. En sa qualité de spécialiste des environnements numériques, il aura conduit ce premier projet, jugé fondamental, à son arrivée chez Autorigin.

Un cercle vertueux pour les professionnels

À ce jour, l'éditeur de rapports d'historique travaille majoritairement avec des professionnels. Les facturations BtoB concentrent 90 % de l'activité par opposition au canal BtoC, selon le directeur général. Il s'agit donc pour Autorigin de créer un espace encore plus facile d'utilisation et plus intelligible pour donner de la valeur à ce service qui joue en faveur de la transparence des informations relatives aux voitures d'occasion.

"Nous nous sommes rendus compte pendant la phase de test [en France] que notre système de notation a tendance à mettre en valeur les voitures d'occasion vendues par les professionnels, a ajouté Pierre-Emmanuel Tanguy. Cela est dû au fait qu'elles sont mieux entretenues, reconditionnées et garanties". Il imagine donc la création d'un cercle vertueux.

Plus tard, au cours de ce même mois de mars, Autorigin ajoutera une autre fonctionnalité. Elle consistera à formuler automatiquement des recommandations. Dans une logique de reciblage marketing, les internautes qui interrogent la base de données avant un achat CtoC obtiendront en pied de page de rapport des recommandations de voitures d'occasion de professionnels à l'historique plus sain.