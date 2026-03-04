Menu
fermer
S'abonner
Services

Autorigin s'inspire du Nutri-Score pour évaluer les véhicules d'occasion

Publié le 4 mars 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
Pierre-Emmanuel Tanguy, directeur général d'Autorigin, a profité de sa participation à la dernière émission du Journal de l'Automobile pour annoncer l'évolution de sa plateforme. L'éditeur de rapports d'historique de voitures d'occasion renforce sa transparence en notant ses modèles à la manière du Nutri-Score, entré dans les mœurs en France.
autorigin rapports d'historique
Le système d'évaluation d'Autorigin classera les voitures d'occasion avec des lettres. ©JA

Autorigin fait évoluer son interface. L'éditeur de rapports d'historique de véhicules d'occasion proposera, à compter de mars 2026, de synthétiser le bilan d'une nouvelle manière, en s'inspirant du système Nutri-Score, bien connu dans le domaine de l'alimentation. L'information a été révélée par Pierre-Emmanuel Tanguy, directeur général d'Autorigin, lors de son passage dans l'émission du Journal de l'Automobile consacrée à la technologie dans le commerce des voitures d'occasion, diffusée le 5 mars 2026.

 

"Nous faisons tout pour expliquer du mieux possible aux professionnels ce que révèlent les données. Nous voulons les aider à parler à leurs clients, s'est exprimé le directeur général. Comme nous l'avons lancé avec PitStop en Angleterre, nous allons avoir un score des véhicules en France. Avec des critères très objectifs et une petite couche d'intelligence artificielle par-dessus, nous allons analyser les informations, les expliquer et donner une évaluation avec une lettre", a-t-il précisé.

 

Pierre-Emmanuel Tanguy soutient avoir été le premier au monde à avoir appliqué le système de notation au service digital d'historique des véhicules. Un modèle repris ensuite par d'autres éditeurs concurrents de PitStop. "Leur pertinence n'est pas au niveau de la nôtre", retient-il de ces tentatives.

 

Cette méthode de retranscription intervient dans le cadre de la mise en route "imminente" du nouveau site internet. Une modernisation de l'interface apportée par Pierre-Emmanuel Tanguy, qui a précédemment fondé PitStop, l'équivalent d'Autorigin outre-Manche. En sa qualité de spécialiste des environnements numériques, il aura conduit ce premier projet, jugé fondamental, à son arrivée chez Autorigin.

 

 

Un cercle vertueux pour les professionnels

 

À ce jour, l'éditeur de rapports d'historique travaille majoritairement avec des professionnels. Les facturations BtoB concentrent 90 % de l'activité par opposition au canal BtoC, selon le directeur général. Il s'agit donc pour Autorigin de créer un espace encore plus facile d'utilisation et plus intelligible pour donner de la valeur à ce service qui joue en faveur de la transparence des informations relatives aux voitures d'occasion.

 

"Nous nous sommes rendus compte pendant la phase de test [en France] que notre système de notation a tendance à mettre en valeur les voitures d'occasion vendues par les professionnels, a ajouté Pierre-Emmanuel Tanguy. Cela est dû au fait qu'elles sont mieux entretenues, reconditionnées et garanties". Il imagine donc la création d'un cercle vertueux.

 

Zoomcar et Autorigin reconduisent leur partenariat

 

Plus tard, au cours de ce même mois de mars, Autorigin ajoutera une autre fonctionnalité. Elle consistera à formuler automatiquement des recommandations. Dans une logique de reciblage marketing, les internautes qui interrogent la base de données avant un achat CtoC obtiendront en pied de page de rapport des recommandations de voitures d'occasion de professionnels à l'historique plus sain.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

L'Agence Automobilière crée Ipop Automobiles pour équiper ses franchisés en véhicules électriques

L'Agence Automobilière crée Ipop Automobiles pour équiper ses franchisés en véhicules électriques

Émission spéciale VO : l'intuition des vendeurs s'effacera-t-elle derrière la technologie ?

Émission spéciale VO : l'intuition des vendeurs s'effacera-t-elle derrière la technologie ?

Voitures d'occasion : J. Bervas Caen passe à l'échelle supérieure

Voitures d'occasion : J. Bervas Caen passe à l'échelle supérieure

Un mois de février 2026 atone pour les voitures d'occasion

Un mois de février 2026 atone pour les voitures d'occasion

MecaLife se dirige-t-elle vers une sortie de crise ?

MecaLife se dirige-t-elle vers une sortie de crise ?

Auto1 Group a affolé les compteurs en 2025

Auto1 Group a affolé les compteurs en 2025

Laisser un commentaire

cross-circle