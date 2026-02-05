Menu
fermer
S'abonner
Services

Zoomcar et Autorigin reconduisent leur partenariat

Publié le 5 février 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
La plateforme de diffusion de petites annonces et l'éditeur de rapports d'historique ont annoncé poursuivre leur relation d'affaires. Zoomcar et Autorigin proposeront donc encore en 2026 des informations basiques sur les voitures d'occasion aux internautes.
Zoomcar Autorigin voitures d'occasion
Didier-Louis Mahé, directeur général de Zoomcar, et Pierre Tanguy, directeur général d'Autorigin. ©DR

L'histoire continue. Zoomcar et Autorigin ont révélé, le 5 février 2026, avoir renouvelé leur accord de partenariat. Un contrat qui permet à la plateforme de diffusion de petites annonces de voitures d'occasion de profiter du service de l'éditeur de rapports d'historique.

 

Cette relation digitale qui avait débuté au printemps 2025 se poursuivra donc en 2026. "Ce partenariat répond à un besoin concret exprimé par les acheteurs comme par les vendeurs : limiter les risques transactionnels et fluidifier la mise en relation", déclare Didier Mahé, directeur général de Zoomcar.

 

Encore une fois donc, Zoomcar ajoutera systématiquement un rapport basique édité par Autorigin sur toutes les voitures d'occasion mises en vente sur la plateforme. Pour mémoire, l'infomédiaire propose en permanence autour de 200 000 offres en provenance de concessionnaires et de distributeurs spécialisés français. Autrement dit, ce contrat se traduit par bien plus d'un million de rapports à l'année, financés par la plateforme bretonne.

 

"L’accès à l’historique contribue à réduire la fraude, améliorer la confiance et sécuriser la vente. Renouveler ce partenariat avec Zoomcar était une évidence, notamment au regard de la qualité de trafic générée et du positionnement de la plateforme auprès des professionnels du VO", a commenté Pierre Tanguy, le nouveau directeur général d’Autorigin.

 

Les clients demandent spontanément plus de transparence

 

Les deux partenaires rappellent à quel point l'enjeu est grand. L'acheteur d’un véhicule trafiqué peut payer jusqu’à 44 % au-dessus de la juste valeur, le préjudice total est estimé à 1,15 milliard d’euros par an. D'ailleurs, un sondage Obvy, repris par Zoomcar et Autorigin, indique que 15 % des acheteurs français déclarent avoir été victimes d’une arnaque à l’achat d’un véhicule d’occasion, tandis que certaines études estiment qu’environ 2,5 % des véhicules contrôlés présentaient des incohérences kilométriques en 2025.

 

Certains internautes français semblent avoir pris conscience du niveau de risque. C'est ce que confirme Laurent Bermejo, le président d'Autorigin, auprès du Journal de l'Automobile, à la lecture des statistiques de la première année : "Une part non négligeable de clients demande ensuite un degré supérieur d'informations en commandant un rapport d'historique plus détaillé que celui de l'annonce".

 

Pourquoi les rapports d’historique peinent à s’imposer chez les distributeurs de voitures d'occasion ?

 

Maintenant que Pierre Tanguy prend les commandes opérationnelles d'Autorigin, certaines évolutions devraient se produire dans les mois à venir. Fin connaisseur de l'environnement et des outils digitaux au service de l'édition de rapports d'historique, il prépare une mise à jour qui devrait changer les codes du genre sur le marché hexagonal. La direction a promis de lever le voile sur le sujet dans la prochaine émission du JA consacrée au pilotage du commerce VO.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Autorola reprend une filiale de VWE Automotive

Autorola reprend une filiale de VWE Automotive

Jean-Pierre Simon, Auto-Ici : "Il y a des voitures et nous irons chercher les consommateurs"

Jean-Pierre Simon, Auto-Ici : "Il y a des voitures et nous irons chercher les consommateurs"

Petites annonces VO : Weespots se réinvente avec une stratégie tournée vers ChatGPT

Petites annonces VO : Weespots se réinvente avec une stratégie tournée vers ChatGPT

Agilauto se met en ordre de bataille pour 2028

Agilauto se met en ordre de bataille pour 2028

Valeurs résiduelles : Autobiz fait un bilan de la crise en Europe

Valeurs résiduelles : Autobiz fait un bilan de la crise en Europe

Ceva Logistics élargit sa clientèle avec son premier Proximity Center aux portes de Paris

Ceva Logistics élargit sa clientèle avec son premier Proximity Center aux portes de Paris

Laisser un commentaire

cross-circle