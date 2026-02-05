Zoomcar et Autorigin reconduisent leur partenariat

La plateforme de diffusion de petites annonces et l'éditeur de rapports d'historique ont annoncé poursuivre leur relation d'affaires. Zoomcar et Autorigin proposeront donc encore en 2026 des informations basiques sur les voitures d'occasion aux internautes.

Didier-Louis Mahé, directeur général de Zoomcar, et Pierre Tanguy, directeur général d'Autorigin. ©DR

L'histoire continue. Zoomcar et Autorigin ont révélé, le 5 février 2026, avoir renouvelé leur accord de partenariat. Un contrat qui permet à la plateforme de diffusion de petites annonces de voitures d'occasion de profiter du service de l'éditeur de rapports d'historique.

Cette relation digitale qui avait débuté au printemps 2025 se poursuivra donc en 2026. "Ce partenariat répond à un besoin concret exprimé par les acheteurs comme par les vendeurs : limiter les risques transactionnels et fluidifier la mise en relation", déclare Didier Mahé, directeur général de Zoomcar.

Encore une fois donc, Zoomcar ajoutera systématiquement un rapport basique édité par Autorigin sur toutes les voitures d'occasion mises en vente sur la plateforme. Pour mémoire, l'infomédiaire propose en permanence autour de 200 000 offres en provenance de concessionnaires et de distributeurs spécialisés français. Autrement dit, ce contrat se traduit par bien plus d'un million de rapports à l'année, financés par la plateforme bretonne.

"L’accès à l’historique contribue à réduire la fraude, améliorer la confiance et sécuriser la vente. Renouveler ce partenariat avec Zoomcar était une évidence, notamment au regard de la qualité de trafic générée et du positionnement de la plateforme auprès des professionnels du VO", a commenté Pierre Tanguy, le nouveau directeur général d’Autorigin.

Les clients demandent spontanément plus de transparence

Les deux partenaires rappellent à quel point l'enjeu est grand. L'acheteur d’un véhicule trafiqué peut payer jusqu’à 44 % au-dessus de la juste valeur, le préjudice total est estimé à 1,15 milliard d’euros par an. D'ailleurs, un sondage Obvy, repris par Zoomcar et Autorigin, indique que 15 % des acheteurs français déclarent avoir été victimes d’une arnaque à l’achat d’un véhicule d’occasion, tandis que certaines études estiment qu’environ 2,5 % des véhicules contrôlés présentaient des incohérences kilométriques en 2025.

Certains internautes français semblent avoir pris conscience du niveau de risque. C'est ce que confirme Laurent Bermejo, le président d'Autorigin, auprès du Journal de l'Automobile, à la lecture des statistiques de la première année : "Une part non négligeable de clients demande ensuite un degré supérieur d'informations en commandant un rapport d'historique plus détaillé que celui de l'annonce".

Maintenant que Pierre Tanguy prend les commandes opérationnelles d'Autorigin, certaines évolutions devraient se produire dans les mois à venir. Fin connaisseur de l'environnement et des outils digitaux au service de l'édition de rapports d'historique, il prépare une mise à jour qui devrait changer les codes du genre sur le marché hexagonal. La direction a promis de lever le voile sur le sujet dans la prochaine émission du JA consacrée au pilotage du commerce VO.