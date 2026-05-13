Autohero tire la croissance d'Auto1 Group au premier trimestre 2026

Le premier trimestre 2026 a conforté Auto1 Group dans ses convictions. L'entreprise berlinoise spécialisée dans le commerce de voitures d'occasion a publié, le 13 mai 206, un bilan des plus flatteurs au terme de la période, entre augmentation des volumes de vente et gains financiers qui se confirment dans le temps.

Au travers de sa plateforme de remarketing BtoB, Auto1.com, le groupe allemand a totalisé 216 300 transactions au cours du premier trimestre 2026, soit 18,8 % de plus que l'an passé. Un volume qui a généré un chiffre d'affaires de 1,88 milliard d'euros, en progression de 20,5 %. Si la marge unitaire a reculé de 3,4 %, à 957 euros par véhicule, la marge brute a tout de même bondi de 14,8 % sur un an, à 207 millions d'euros.

Sur le canal des particuliers, Autohero enregistre une croissance spectaculaire de 47,8 %, avec pas loin de 32 500 véhicules revendus sur le trimestre. Le chiffre d'affaires (+45,5 %, à 556,5 millions d'euros) et la marge brute (+47 %, à 82,4 millions d'euros) suivent la même trajectoire par rapport à l'année dernière. Comme en BtoB, la marge unitaire s'est effritée, mais dans des proportions bien moindres (-0,6 %, 2 555 euros).

Ebitda ajusté de 59,8 millions d’euros

Auto1 ne se présente plus comme une simple plateforme technologique en quête de rentabilité. Le groupe revendique désormais une trajectoire de "croissance rentable autofinancée", portée par un Ebitda ajusté de 59,8 millions d’euros (+3 %) sur le trimestre. Un changement de statut majeur pour une entreprise longtemps perçue comme une scale-up à forte consommation de capitaux.

Cette évolution est loin d’être anodine. Depuis plusieurs années, le marché s’interrogeait sur la capacité d’Auto1 à transformer sa croissance en profits durables, notamment pour Autohero, activité historiquement plus complexe à industrialiser. Les résultats publiés aujourd’hui apportent un début de réponse, car ils démontrent la possibilité de vendre massivement des véhicules d’occasion en ligne à des particuliers tout en maintenant des niveaux de marge élevés.

Nous sommes particulièrement bien positionnés pour poursuivre notre trajectoire de croissance rentable et autofinancée

Plus Auto1 Group grossit, plus ses coûts fixes se diluent, plus sa capacité à optimiser les prix s’améliore et, mécaniquement, plus sa puissance d’achat augmente. Un point mérite toutefois d’être nuancé. Si les volumes et la marge brute progressent fortement, l’Ebitda ajusté n’augmente "que" de 3 % sur un an. Un écart qui peut traduire des investissements toujours importants dans le développement d’Autohero, dans les capacités logistiques ou encore dans les dépenses marketing.

Sacrifier une partie de la rentabilité immédiate pour accélérer sa domination à l’échelle européenne se dessine alors comme une stratégie toujours assumée par la société allemande. "Nos solides résultats ce trimestre démontrent une nouvelle fois la puissance de notre modèle économique unique, avec un fort effet de levier opérationnel. Partant de ce constat, nous sommes particulièrement bien positionnés pour poursuivre notre trajectoire de croissance rentable et autofinancée", a commenté Christian Wallentin, directeur financier d'Auto1 Group.

Vers le million de reventes

Fort de ce bilan aussi, le groupe coté à la Bourse de Francfort confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026. Auto 1 Group projette de revendre entre 940 000 et 1 million de véhicules.

Dans le détail, Auto1.com devrait voir passer entre 815 000 et 865 000 véhicules d'occasion, quand Autohero devrait convaincre entre 125 000 et 135 000 clients sur l'ensemble de l'exercice.

Du point de vue financier, le groupe berlinois vise une marge brute totale comprise entre 1,1 et 1,2 milliard d’euros pour un Ebitda ajusté se situant entre 250 et 275 millions d’euros.