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Johan Verbois nommé directeur général de Cara Europe

Publié le 30 avril 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Pour la première fois de son histoire, l'association européenne des entreprises du remarketing automobile (Cara) comptera un directeur général. Un rôle pour lequel l'expérimenté Johan Verbois a été choisi.
johan verbois remarketing Cara
Johan Verbois, directeur général de Cara Europe. (image traitée par IA)

L'association européenne des entreprises de remarketing des véhicules d'occasion, connue sous le nom de Cara, a officialisé la nomination de Johan Verbois au poste de directeur général. Une fonction qui jusqu'à présent n'existait pas dans l'organigramme de la structure installée en Belgique et présidée par Luis Maria Pérez Serrano.

 

Johan Verbois, qui était membre du conseil, a été sélectionné parmi dix candidats potentiels. Il a fait l'unanimité au sein du conseil d'administration de l'association.

 

L'expérience et son pragmatisme reconnu ont joué en sa faveur. Johan Verbois exerce dans le secteur automobile depuis plus de 35 ans. Sa prise de poste montre que la Cara s'emploie à renforcer son organisation pour accompagner les entreprises qui font face aux mutations de marché.

 

Après une année 2025 record, jusqu'où les enchéristes monteront-ils ?

 

Il a effectué sa carrière chez des concessionnaires, des sociétés de leasing et des importateurs. Le nouveau directeur de la Cara a notamment passé onze ans chez Toyota Motor Europe, où il a été directeur général de l'activité flotte, remarketing et réseau. Aujourd'hui, il est à la tête de Ma5 Used Vehicle Consulting Group, une société de conseil en optimisation de la performance du canal VO.

 

Outre ses fonctions à la Cara, Johan Verbois est également membre du Fleet Europe Remarketing Advisory Board et contribue en tant qu'expert à la communauté remarketing de Fleet Europe.

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