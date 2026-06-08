BPCE Car Lease se lance dans la bataille de la LLD VO

Constatant l’engouement pour la location longue durée de voitures d’occasion, BPCE Car Lease lance une offre spécifique sur le sujet. Un dispositif qui se veut flexible avec des durées de contrats allant de 24 à 48 mois.

BPCE Car Lease annonce le lancement d'une offre de LLD VO. ©AdobeStock-Chandlerlikes

Les initiatives se multiplient autour de la location longue durée de voitures d’occasion. En témoignent les récentes initiatives sur le sujet d’Athlon et de Stellantis qui accompagne le jeune loueur Evera dans son développement.

BPCE Car Lease annonce à son tour son offensive sur ce nouveau terrain de chasse. Le loueur longue durée lance une offre pour les clients BtoB des Banques populaires et des Caisses d’Épargne. Un moyen clé pour entreprises et professionnels d’accéder à des contrats 20 à 40 % moins chers que pour des véhicules neufs, assure le loueur.

Véhicules sélectionnés

"Avec cette nouvelle offre de LLD VO qui sera principalement distribuée par les Banques populaires et les Caisses d’Épargne, BPCE Car Lease offre à tous les clients de nouvelles solutions de mobilité avec une tarification modérée grâce au marché de la seconde main", complète Emmanuelle Renon, directrice générale de BPCE Car Lease.

Les véhicules proposés à la location font évidemment l’objet d’une préparation et de contrôles avant d’être remis dans le circuit par les équipes de BPCE Car Lease. Seuls sont éligibles ceux âgés de moins de 36 mois et affichant moins de 60 000 km au compteur. L’offre se veut mulitmarque et surtout multiénergie.

Les contrats sont assortis de tous les services classiques propres à la location longue durée (entretien, assistance, véhicule de remplacement…). Ces mêmes contrats peuvent aller de 24 à 48 mois avec un kilométrage total maximum de 140 000 km. Aucun apport initial n’est requis.

Ambitions élevées

"Il s’agit d’une étape majeure avec de fortes ambitions de développement sur ce marché, souligne Emmanuelle Renon. Nous renforçons ainsi notre engagement à proposer des solutions flexibles et accessibles tout en contribuant à l'avenir de la mobilité durable."

BPCE Car Lease assure disposer de plusieurs centaines de véhicules prêts à être loués à l’adresse choisie par le client. Cette offre de LLD VO s’inscrit dans l’ambition du loueur d’atteindre 100 000 véhicules à la route d’ici 2030. Soit le double de son parc actuellement sous contrat.