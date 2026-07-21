John Cleworth nommé directeur de la performance produit de Dacia

À partir du 1er septembre 2026, John Cleworth sera le nouveau directeur de la performance produit de la marque Dacia. Il succédera à Sandra Gomez, récemment nommée chief product & program officer du groupe Renault, et sera donc sous la responsabilité de Katrin Adt, directrice générale du constructeur roumain.

John Cleworth bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie automobile, acquise au sein du groupe Renault, où il a notamment exercé des responsabilités de premier plan dans les domaines du produit, du marketing, du commerce et du revenue management.

Après avoir dirigé plusieurs activités liées aux ventes BtoB, au développement commercial et à la gestion de gammes de véhicules, il occupait depuis 2025 le poste de vice-président revenue management and launching operations pour la marque Renault. Il pilotait la stratégie tarifaire, l'expérience de marque ainsi que les opérations de lancement des nouveaux véhicules, technologies et services.

"Je suis très heureuse d'accueillir John Cleworth au sein de l'équipe de direction de Dacia. Tout au long de son parcours, John a démontré une forte capacité à conjuguer vision stratégique, performance économique et compréhension fine des attentes de nos clients. Son expertise reconnue du produit, du commerce et du pilotage de la valeur sera un atout précieux pour accompagner l'ambition de Dacia et poursuivre notre trajectoire de croissance durable", a réagi Katrin Adt dans un communiqué.