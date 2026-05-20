Les agents Renault vont poser leur "ReGar" sur le VO

Ludovic Mounier et Matthieu Baudouin sont en passe de réussir l'un de leurs grands projets. Les deux coprésidents du Groupement des agents Renault (GAR) vont lancer ReGar, un label en propre dédié au commerce de voitures d'occasion. Le déploiement commencera à partir de l'automne 2026, selon Paul Paranthoen, le responsable du groupe de travail VO au sein de l'association.

La sortie de ReGar correspond à une promesse de campagne des coprésidents en poste depuis juin 2024. Ils donneront effectivement aux adhérents une bannière sous laquelle se rallier pour vendre des voitures d'occasion. "ReGar ne vient pas en opposition à Renew, mais en complément, explique Paul Paranthoen. Ce label VO a vocation à trouver sa place chez tous les agents qui ne font pas encore de vente".

Un environnement de partenaires en validation

Un temps réticent, le constructeur a fini par valider l'initiative ReGar. "Il existe 2 643 agences Renault en France. Les modèles d'affaires sont hétérogènes et 60 % des sites n'intègrent pas de reventes de VO dans leur fonctionnement", apporte comme précision l'agent bordelais convaincu par la nécessité d'équilibrer les ressources. Renault aurait "conscience de l'enjeu", au point d'accepter de discuter de conditions d'accès à la plateforme de remarketing VO au même titre que les concessionnaires.

Les derniers détails doivent encore être réglés d'ici le lancement officiel, mais les partenaires de ReGar sont déjà à pied d'œuvre. L'éditeur de DMS Tec3h (site internet, charte marketing, plateforme de mutualisation de stock…), la banque Arkea Financement et un opérateur de call center figurent parmi les premiers d'entre eux. Une négociation est en cours avec un transporteur national, tandis que Leboncoin a donné son accord pour des tarifs préférentiels. Et les premiers échos sont positifs, assure-t-on au GAR. Les adhérents y voient un relais de croissance pour pérenniser la rentabilité des garages.

À la tête de MJ2P, Paul Paranthoen n'engagera pas ses autres sociétés dans les fournisseurs du label ReGar. Il aurait notamment la capacité de fournir des véhicules d'occasion par le biais de C@rmoov ou encore de "téléporter" des commerciaux avec sa technologie d'écran commercialisée par Oto et lauréate des GPDA 2021.

Il ne souhaite pas le faire pour éviter tout conflit d'intérêt. La seconde solution serait toutefois une solution pour régler les problématiques de ressources humaines : les vendeurs seraient centralisés et disponibles pour chacune des agences labellisées. La porte n'est pas totalement fermée.