Allemagne : les ventes de voitures d'occasion ralentissent malgré le boom des électriques

Les reventes de voitures d'occasion en Allemagne ont marqué le pas en avril 2026. À en croire les autorités fédérales, le marché a enregistré un recul annuel de 2,8 %, à 555 152 transactions. Une contre-performance qui douche les espoirs nés au terme d'un solide mois de mars.

Les voitures des constructeurs nationaux ont été moins prisées que l'an passé. Volkswagen a glissé de 1,5 %, sous la barre des 114 000 unités, alors que Mercedes (-7,9 %, à 56 730 unités), BMW (-9,8 %, à 43 660 unités) et Audi (-6,7 %, sous les 41 650 unités) ont totalement dévissé.

Au rayon des marques françaises, le mois d'avril 2026 n'a souri qu'à Peugeot dont 13 911 exemplaires ont repris la route (+5,2 %). Les voitures d'occasion Renault (-4,6 %, à 17 237 unités) et Citroën (-4,8 %, à 8 309 unités) ont quant à elles été boudées sur le marché allemand.

Course à l'électrique

Le bilan outre-Rhin ressemble assez à celui de la France ou encore de l'Espagne. Autrement dit, la méforme est liée au fait que les acheteurs se sont détournés des motorisations thermiques. En avril, moins de 305 000 voitures d'occasion essence ont été acquises (-6,8 %). Pire, les échanges de voitures d'occasion diesel ont dégringolé de 15,7 %, à 133 600 transactions.

Les consommateurs ont couru après des voitures électriques, en réaction à la hausse des prix des carburants. Si bien que, d'une année sur l'autre, le volume du segment a été multiplié par 2,5. En effet, le total est passé de 17 200 en avril 2025 à 42 500 exemplaires électriques achetés en avril 2026 (+146 %). Ce qui en fait évidemment une performance historique.

Au terme du premier quadrimestre, les autorités fédérales rapportent un cumul de près de 2,165 millions de transactions. En comparaison avec l'an passé, le marché allemand s'affaisse de 1,9 %. Les voitures électriques gagnent alors 76,7 %, à 119 550 unités, quand les hybrides en tout genre progressent de 15,6 %. Créditées respectivement de 1,2 million (-5,7 %) et de 553 000 unités (-9,6 %), les voitures essence et diesel ont subi de plein fouet les changements d'attitude.