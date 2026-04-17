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Allemagne : le marché de l'occasion repart en mars 2026 après un démarrage poussif

Publié le 17 avril 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
Le marché allemand des voitures d'occasion a bien rebondi en mars 2026 avec une croissance de 9,1 %, à plus de 605 000 transactions. Une belle reprise qui tend à corriger un début d'année difficile. Au terme du premier trimestre, le secteur reste néanmoins en retrait par rapport à 2025, perdant 27 000 immatriculations.
marché véhicules d’occasion Allemagne mars 2026
Le marché des véhicules d’occasion en Allemagne a affiché une progression nette de 9,1 %, à 605 378 unités en mars 2026. ©Mercedes

Le marché des véhicules d’occasion en Allemagne a affiché une progression nette de 9,1 %, à 605 378 unités, en mars 2026, selon les autorités fédérales. Une belle performance qui prend la forme d'un rebond conjoncturel après un début d’année plus hésitant. De fait, sur l’ensemble du premier trimestre, l’activité reste légèrement orientée à la baisse, à 1 609 667 transactions (-1,6 %).

 

Les marques généralistes sont clairement à l'origine de cette reprise. Volkswagen, leader du marché, enregistre une hausse de 10,2 % en mars, à plus de 123 100 unités, maintenant une part de marché supérieure à 20 %. Dans son sillage, Opel (+9,6 %, à 55 367 unités) et Skoda (+11,8 %, à 27 255 VO) contribuent fortement à la dynamique globale tout comme Peugeot (+17,1 %, à 15 275 unités), Seat (+17,4 %, à 20 155 VO) et Dacia (+21,4 %, à 7 600 occasions).

 

Le segment premium présente une situation plus hétérogène. En effet, si Audi tire son épingle du jeu avec une croissance de +12,1 % en mars, à 45 200 VO, BMW et Mercedes-Benz sont davantage sous pression. La marque munichoise (-4,9 %, 48 552 VO) et celle de Stuttgart (-4,5 %, à 62 543 unités) ont glissé durant le mois passé.

 

Au terme du premier trimestre 2026, Volkswagen lâche 1,1 %, à moins de 330 200 unités. Le segment premium souffre davantage que le généraliste : Mercedes (-4,5 %), BMW (-4,9 %) et Porsche (-3,2 %) cèdent du terrain. Audi fait exception avec +2,8 % de croissance, à près de 120 600 voitures d'occasion achetées.

 

+25,8 % de modèles électrifiés d'occasion sur un an

 

Sur le plan du mix énergétique, toutes les motorisations ont été en progression en mars. Quelque 333 860 voitures essence d'occasion ont repris la route (+4,7 %). Les voitures électriques ont quant à elles rencontré un vif succès avec une progression de 89,2 %, à pratiquement 33 900 unités. À cela se sont ajoutées 79 500 voitures hybrides (+29,1 %).

 

Le marché allemand dopé par l'électrique en mars 2026

 

Après trois mois, le bilan est plus mitigé. Les voitures thermiques sont en décroissance de 5,3 % pour les modèles essence (897 900 unités) et de 7,5 % pour les diesel (419 400 unités). À l'inverse, les Allemands ont consommé davantage de voitures électriques par rapport à l'an passé (+52,8 %, à 77 000 unités) et de modèles hybrides (+17,9 %, à 203 250 unités). En totalisant presque 280 300 unités, les modèles électrifiés gagnent alors 25,8 % sur un an.

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