Le marché allemand dopé par l'électrique en mars 2026

Grâce à une croissance de 16 % en mars 2026, synonyme de 294 161 immatriculations, le marché allemand confirme la tendance aperçue en février.

Ainsi, le premier trimestre 2026 affiche un bilan positif (+5,2 %) avec 699 404 immatriculations.

L'effet prime électrique

Cette dynamique doit beaucoup au marché de l'électrique en croissance de 66,2 %, avec 70 663 unités, s'adjugeant ainsi une part de marché de 24 % selon les chiffres de l'agence fédérale KBA.

Selon le cabinet EY, le bond s'explique en partie par la nouvelle prime à l'achat de voitures électriques et hybrides allant jusqu'à 6 000 euros, rétablie en début d'année par le gouvernement allemand.

Cependant, la croissance du mois de mars ne doit pas faire oublier que "le niveau des ventes en Allemagne reste faible par rapport à l'année d'avant-crise 2019", selon le cabinet EY.

"Les conditions restent mauvaises et il est peu probable que cela change pour l'instant", estime l'un de ses analystes, Constantin Gall, soulignant qu'en période d'incertitude avec notamment la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants en découlant, "les entreprises comme les particuliers restent prudents lorsqu'il s'agit de gros achats".

"Nous nous dirigeons donc vers une nouvelle année morose pour le marché automobile", a-t-il ajouté.

Skoda encore devant les premium

Sur le seul mois de mars, la marque Volkswagen est restée leader avec 52 556 livraisons (+3,2 %) et une part de marché de 17,9 %.

La suite du podium est toujours aussi disputée et une nouvelle fois, Skoda est deuxième du marché avec 24 854 unités (+34 %). La troisième place revient à BMW (24 308 ; +16,5 %) devant Mercedes-Benz (23 710 ; +7,5 %).

Côté français, Renault (6 195 ; +4 %) et Dacia (6 552 ; -5,2 %) n'affichent pas de belles performances et perdent des parts de marché.

Avec 6 219 unités (+3,5 %), Peugeot est dans la même situation, alors que Citroën fait mieux grâce à une croissance de 12,1 % et 4 963 immatriculations.

DS semble définitivement en panne avec 193 unités sur le mois (-45,3 %) et seulement 455 sur le trimestre (-60,3 %).

Seul coin de ciel bleu pour la galaxie Stellantis, Opel bondit de 43 % sur le mois, avec 13 697 immatriculations.