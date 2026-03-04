Menu
Le marché allemand relève la tête en février 2026

Publié le 4 mars 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Avec 211 262 immatriculations enregistrées en février 2026, le marché allemand progresse de 3,8 %. De quoi ramener le déficit à 1,4 % depuis le début de l'année, avec 405 243 unités mises à la route. Dans ce contexte, Skoda confirme sa place de numéro 2.
marché allemand février 2026
En février 2026, Skoda est à nouveau la deuxième marque du marché allemand avec 19 034 immatriculations enregistrées (+26,5 %). ©Skoda

Après un repli de 6,6 % en janvier 2026, le marché allemand rebondit en février avec une croissance de 3,8 %.

 

En effet, selon les chiffres de l'agence fédérale de l'automobile KBA, 211 262 véhicules ont été immatriculés sur le mois. Cela porte le total cumulé à 405 243 unités, soit un léger repli de 1,4 %.

 

Véhicules électrifiés : le gouvernement allemand rouvre le robinet des subventions

 

En février, les immatriculations de véhicules à essence ont diminué de 14,9 %, et celles des diesel de 2,4 %, leur part de marché commune atteignant tout de même 37,7 %.

 

À l'inverse, les immatriculations de voitures électriques ont augmenté de 28,7 %, portant la part de marché de ce secteur à plus de deux véhicules sur dix (21,9 %).

 

Mais "la croissance des ventes est nettement plus faible que ce qu'espérait l'industrie", précise Constantin Gall du cabinet EY, qui estime que la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides rétablie par le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz en janvier "n'a pas dopé les ventes de voitures électriques". Selon lui, elle devrait cependant produire ses effets en 2026.

 

"Une nouvelle année morose"

 

Cela étant, l'optimisme n'est pas vraiment au rendez-vous. "Nous nous dirigeons vers une nouvelle année morose pour l'automobile", a indiqué Constantin Gall, qui estime que "les entreprises comme les particuliers restent prudents en matière de gros achats" dans le contexte de multiplication des crises géopolitiques.

 

L'analyste dit s'attendre à ce que la hausse des prix de l'essence et du diesel à la suite de la guerre au Moyen-Orient "influence les anticipations d'inflation des gens et pèse sur leur envie de consommer".

 

Skoda à nouveau numéro 2 du marché !

 

Dans ce contexte, Volkswagen, en baisse de 2,1 %, demeure le leader avec 40 174 unités sur le mois. La deuxième place mensuelle revient une nouvelle fois à Skoda avec 19 034 immatriculations (+26,5 %). La marque tchèque devance BMW (17 134 ; +0,3 %) et Mercedes-Benz (16 931 ; -9,9 %).

 

Parmi les marques françaises, Citroën affiche une croissance de 18,7 % avec 4 590 mises à la route. Peugeot gagne aussi 2,8 % (4 723) alors que DS dévisse complètement avec -73,2 % et 144 immatriculations.

 

Le groupe Renault traverse une passe difficile également, avec -1,1 % pour la marque au losange (3 836) et -15,4 % pour Dacia (4 077).

 

