Véhicules électrifiés : le gouvernement allemand rouvre le robinet des subventions

Publié le 19 janvier 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Après l’effondrement des immatriculations de véhicules électriques en 2024, le gouvernement allemand annonce le retour d’une prime à l’achat pour les modèles à batterie et hybrides. Doté de trois milliards d’euros, le dispositif vise à soutenir les ménages modestes et l’industrie automobile, malgré les critiques d’ONG et d’experts sur son efficacité environnementale et économique.
L'Allemagne souhaite financer 800 000 véhicules électriques et hybrides entre 2026 et 2029. ©Volkswagen

Face au ralentissement des ventes de voitures électriques, l’Allemagne sort le chéquier. Le gouvernement d’outre-Rhin annonce le lundi 19 janvier 2026 le retour d'une prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides. Cette aide représente un montant compris entre 1 500 et 6 000 euros pour les ménages modestes. Doté d'un budget total de trois milliards d'euros, ce programme permettra de subventionner l'achat d'environ 800 000 véhicules entre 2026 et 2029, a indiqué le ministère de l'Environnement dans un communiqué. 

 

Les voitures électriques bénéficieront d'une aide d'au moins 3 000 euros, tandis que les véhicules hybrides rechargeables et les voitures électriques avec prolongateur d'autonomie recevront une subvention de base de 1 500 euros. L'aide sera réservée aux ménages dont le revenu annuel imposable ne dépasse pas 80 000 euros. 

 

Le marché automobile allemand a retrouvé des couleurs en 2025

 

"Grâce à ce programme de financement, nous souhaitons agir pour l'environnement, soutenir notre industrie automobile européenne et aider les ménages qui, sans aide, ne pourraient pas s'offrir une voiture électrique", a déclaré le ministre de l'Environnement Carsten Schneider, cité dans le communiqué.

 

Une application rétroactive

 

La subvention s'appliquera rétroactivement aux voitures électriques immatriculées depuis le début de l'année. Une prime à l'achat pour les voitures électriques, destinée aux particuliers et aux entreprises, avait été instaurée en 2016 avant d'être supprimée fin 2023, entraînant une forte baisse des immatriculations de voitures électriques neuves en 2024. 

 

Mais la nouvelle prime ne convainc pas l'ONG environnementale Deutsche Umwelthilfe (DUH), dont le directeur général Jürgen Resch déplore notamment l'inclusion des véhicules hybrides qu'il juge "fortement émetteurs de CO2". D'un point de vue économique, "l'argent du contribuable est utilisé de manière très inefficace", a quant à lui jugé l'expert allemand de l'automobile Ferdinand Dudenhöffer, qui prédit un succès "passager" de cette mesure. 

 

Allemagne : le marché de l'occasion a passé de justesse l'épreuve 2025

 

La présidente du syndicat des constructeurs automobiles allemands (VDA), Hildegard Müller, a salué dans un communiqué une "avancée fondamentalement positive", mais a rappelé que l'Allemagne avait aussi besoin d'un "réseau de recharge performant" et d'une électricité plus "abordable". (Avec AFP)

