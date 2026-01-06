Menu
Le marché automobile allemand a retrouvé des couleurs en 2025

Publié le 6 janvier 2026

Par Robin Schmidt
3 min de lecture
Le nombre de voitures neuves immatriculées en Allemagne a augmenté de 1,4 % en 2025, pour atteindre précisément 2 857 591 exemplaires écoulés. Si l’hybride est désormais la motorisation la plus plébiscitée du marché, les ventes de véhicules 100 % électriques ont progressé de 43,2 %, à environ 545 000 unités.
vw golf
Représentant pas loin de 20 % du marché, Volkswagen reste de loin la première marque de voitures en Allemagne. ©Volkswagen

Le marché automobile allemand renoue avec la croissance. Après avoir accusé un léger repli de 1 %, avec 2,81 millions d'immatriculations en 2024, le premier marché européen a conclu l’année 2025 avec un total de 2 857 591 exemplaires écoulés, soit une hausse de 1,4 % en un an. Cependant, le niveau d'avant-Covid reste encore loin, avec un déficit de 750 000 unités par rapport à 2019.

 

Les véhicules électriques portent le marché allemand en novembre 2025

 

Selon un communiqué de l'agence fédérale de l'automobile KBA, les véhicules hybrides ont affiché une part de marché de 39,5 %, grâce à 1,1 million de mises à la route. L’hybride est donc devenue la motorisation préférée des Allemands en 2025, détrônant ainsi les moteurs à essence, qui ont vu leurs ventes reculer de 21,6 %.

 

Rebond de l’électrique

 

Pour ce qui est de l’électrique, les choses vont mieux. Après la chute des ventes de voitures à batterie en 2024, à la suite de l’arrêt du dispositif d’aide à l’achat, le marché automobile allemand a connu un regain d'immatriculations. Elles ont en effet augmenté de 43,2 % en un an. Ce sont ainsi environ 545 000 modèles 100 % électriques qui ont été vendus en outre-Rhin en 2025.

 

Mais ce n'est en réalité qu'un rattrapage pour ce secteur d'avenir de la première industrie nationale, qui retrouve à peu près son niveau de 2023. "La montée en puissance espérée de l'électromobilité en Allemagne s'avère nettement plus longue et laborieuse que prévu", a déclaré à l’AFP Constantin Gall du cabinet EY, qui déplore une année "globalement décevante".

 

Fin décembre 2025, le gouvernement allemand avait annoncé un bonus d'au moins 3 000 euros à l'achat d'hybrides rechargeables et d'électriques pour "les ménages à revenus moyens et faibles" jusqu'en 2029. Pour rappel, l’Allemagne s’est fixé l’objectif d’atteindre 15 millions de voitures électriques en circulation d'ici à 2030.

 

VW, BMW, Audi et Mercedes-Benz dans le vert

 

Sans surprise, Volkswagen reste de loin la première marque en Allemagne, et représente 19,6 % du marché. En 2025, la firme originaire de Wolfsburg a vu ses ventes augmenter de 4,5 %, avec 560 795 exemplaires écoulés. Loin derrière, on retrouve Mercedes-Benz (260 415 ex. ; +1 %), suivi de près par BMW (253 712 ex. ; +8,9 %) qui complète le podium.

 

Grâce à une hausse de 10,2 % de ses immatriculations (226 472 ex.), le constructeur tchèque Skoda se hisse à la quatrième place et dépasse donc Audi (205 862 ex. ; +1,8 %). Opel (136 189 ex. ; -7,9 %) et Porsche (29 692 ex. ; -17,7 %) sont donc les deux seules marques allemandes qui ont vu leurs ventes chuter sur leur marché national.

 

Autre fait marquant, les constructeurs chinois ont gagné du terrain en 2025. Il y a d’abord BYD qui a vu ses immatriculations bondir de 706,2 %, à 23 306 unités. Mais on peut également relever la belle performance de MG (26 479 ex. ; +26,2 %) ou encore de XPeng (2 991 ex. ; +661,1 %).

 

