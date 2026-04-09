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Constructeurs

Hans De Jaeger et Jean-Marc Streng prennent du galon chez Honda Motor

Publié le 9 avril 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le constructeur japonais a annoncé des mouvements dans l'organigramme de sa division Europe. Le départ à la retraite du président, Katsuhisa Okuda, donne lieu à la promotion du Belge Hans De Jaeger. Quant à Jean-Marc Streng, Honda l'élève au rang de vice-président avec la responsabilité de plusieurs activités.
Honda Motor Hans De Jaeger Jean-Marc Streng
Hans De Jaeger et Jean-Marc Streng ont été promus chez Honda Motor Europe. ©Honda Motor

La nouvelle année fiscale d'Honda Motor donne lieu à une série de mouvements au sein de l'état-major. Le constructeur japonais a annoncé la nomination de Hans De Jaeger au poste de directeur des opérations pour la région EMEA. Une fonction qu'il cumulera avec celle de président-directeur général d'Honda Motor Europe.

 

Le Belge prend la succession de Katsuhisa Okuda. Le désormais ex-président d'Honda Motor Europe a fait valoir ses droits à la retraite. Le fait marquant dans cette passation restera que Hans De Jaeger devient le premier non japonais à prendre les commandes d'une région commerciale dans l'histoire du groupe. Une reconnaissance qui récompense plus de trente années au service du constructeur nippon.

 

"C’est un honneur d’assumer cette responsabilité élargie, en tant que premier dirigeant régional non japonais, à un moment aussi important pour Honda en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, a-t-il commenté par voie de communiqué. Je me concentrerai sur la croissance durable en renforçant nos gammes de produits existantes, en développant de nouvelles activités répondant à l’évolution des besoins des clients, et en améliorant la rentabilité grâce à une plus grande efficacité".

 

Honda opère aussi son "reset" électrique avec une charge exceptionnelle de 15,7 milliards de dollars

 

Parmi les autres nominations notables, il y a celle d'un Français. Jean-Marc Streng a été nommé vice-président de l'entité Honda Motor Europe. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, il aura la responsabilité des activités automobile, moto, marine et outils de jardinage en Europe. Cela revient à accompagner plus de 3 000 distributeurs et partenaires dans 30 pays. Jean-Marc Streng continuera de superviser également l'équipe en charge de la transformation du business.

 

Arrivé en provenance de PricewaterhouseCoopers en 2007, Jean-Marc Streng avait, avant cela, travaillé pour Volkswagen en France. En près de vingt ans de carrière dans la maison japonaise, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment chez Honda Motor Europe UK. Sa première nomination exécutive a été, en avril 2024, celle de vice-président en charge d'Honda Retail Group, Energy Services et du Business Transformation Office.

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