Honda opère aussi son "reset" électrique avec une charge exceptionnelle de 15,7 milliards de dollars

La liste des constructeurs automobiles qui revoient leur stratégie sur l'électrification de leurs gammes s'allonge. Après GM (8,7 milliards de dollars), Ford (19,5 milliards de dollars), Stellantis (22,5 milliards d'euros) ou encore le groupe Volkswagen (5 milliards d'euros pour le compte de Porsche), c'est au tour d'Honda d'annoncer une charge de 15,7 milliards de dollars (14 millions d'euros) pour repenser sa stratégie en matière de véhicules électriques.

Le constructeur "s'attend à ce que le total des dépenses et des pertes liées à la réévaluation de sa stratégie d'électrification automobile, y compris les pertes prévues pour l'exercice qui se terminera le 31 mars 2026, atteigne jusqu'à 2 500 milliards de yens (13,6 milliards d'euros)", a-t-il indiqué dans un communiqué.

En cause, le retournement de politique sur le sol américain et la suppression du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour l'achat d'une voiture électrique, mais aussi les droits de douane imposés par Donald Trump.

"Nous pensions que les véhicules électriques constitueraient la solution optimale dans une perspective de long terme. Sur la base de cette conviction, nous avions orienté la stratégie vers la popularisation des véhicules électriques", a indiqué le constructeur.

Honda va ainsi annuler le développement et le lancement de trois modèles électriques qui devaient être produits en Amérique du Nord. Il a également indiqué qu'il pourrait déprécier des investissements en Chine en raison de l'intensification de la concurrence dans ce pays.

Le groupe a ainsi révisé ses prévisions annuelles pour l'exercice décalé qui se clôt fin mars, s'attendant à une perte nette comprise entre 420 et 690 milliards de yens (entre 2,3 et 3,8 milliards d'euros) alors qu'il escomptait jusque-là un bénéfice net de 300 milliards de yens (1,6 milliard d'euros).