Ford adapte sa stratégie électrique aux États-Unis

Faute d'une demande suffisante, Ford a revu sa stratégie électrique aux États-Unis. Cette décision occasionnera des provisions et coûts supplémentaires de 19,5 milliards de dollars. Le constructeur américain va aussi réallouer des moyens aux modèles essence et hybrides.

Ford va lever le pied sur les gros modèles électriques et réinvestir sur les modèles essence et hybrides. ©Ford

Si les ventes de véhicules électriques ne sont pas au niveau espéré en Europe, c'est aussi le cas aux États-Unis. Face à ce constat, Ford a décidé de réduire la voilure sur les gros véhicules tout-électrique pour se concentrer sur les motorisations hybrides et à essence.

Un choix stratégique qui va occasionner des provisions et coûts supplémentaires de 19,5 milliards de dollars !

Cette réorientation stratégique est la conséquence d'une moindre demande des consommateurs ainsi que d'un assouplissement des contraintes réglementaires acté par le gouvernement Trump, selon un communiqué publié par le groupe de Dearborn.

Parallèlement, il entend mettre à profit les investissements déjà réalisés dans l'électrique pour lancer, en 2027, une offre de batteries de stockage portables pour l'industrie hors automobile, les centres de données notamment, mais aussi les particuliers.

"Nous tenons compte du marché tel qu'il est aujourd'hui et non tel que les gens l'imaginaient il y a cinq ans", a expliqué Andrew Frick, président de Ford Blue (combustion) et Ford Model e (hybride et électrique), lors d'un point-presse téléphonique.

Les hypothèses de croissance ambitieuses pour le tout-électrique, formulées après la pandémie de coronavirus par les grands constructeurs occidentaux tardent à se concrétiser.

Aux États-Unis, l'insuffisance du réseau de chargeurs ainsi que le prix de vente moyen plus élevé que pour les voitures à essence justifient, pour partie, ce rythme moins soutenu que prévu, même si les ventes continuent d'augmenter.

Parmi les autres facteurs figure l'extinction, voulue par le gouvernement Trump, d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat d'"EV" (véhicule électrique).

"Plutôt que de dépenser des milliards supplémentaires dans de gros véhicules électriques qui ne seront pas rentables, nous réallouons ces capitaux" à des voitures à essence, hybrides, des modèles tout-électrique de moindre gabarit et cette nouvelle activité distincte de batteries, a détaillé Andrew Frick.

Le F-150 Lightning passe au REEV

Ford arrêtera notamment la production du F-150 Lightning tout-électrique, déclinaison de son pick-up vedette, et prévoit d'en lancer prochainement une version avec prolongateur d'autonomie (REEV), technologie utilisant un moteur à essence de complément.

Aux États-Unis, le constructeur renonce, par ailleurs, à un projet de monospace tout-électrique pour le remplacer par des modèles hybride et essence.

Dans le détail, Ford va passer pour 8,5 milliards de dépréciations sur certains de ses actifs, 6 milliards de frais liés à la dissolution de sa société commune spécialisée dans les batteries avec le sud-coréen SK, et absorber 5 milliards de coûts supplémentaires.

Quelque 12,5 des 19,5 milliards seront intégrés aux comptes du quatrième trimestre 2025, ce qui devrait faire basculer la firme dans le rouge, le solde étant étalé dans les comptes de 2026 et 2027.

Le groupe compte sur ce coup de volant pour parvenir à la rentabilité de son activité électrique (hybrides compris) en 2029.

Ford a mentionné des "changements réglementaires" à l'appui de ce virage, sans plus de précision. Début décembre 2025, Donald Trump a choisi d'alléger la réglementation sur la consommation en carburant et les émissions de véhicules aux États-Unis, affirmant que cela ferait baisser le prix de vente moyen d'un véhicule, une assertion contestée par des spécialistes.

Le gouvernement de l'ex-président Joe Biden avait durci les standards pour favoriser la transition du parc automobile vers le tout-électrique.

En 2021, Ford s'était fixé l'objectif de parvenir à une production à 40 % tout-électrique en 2030. Il vise désormais 50 % en incluant l'hybride et REEV.

Si la réorganisation dévoilée le 15 décembre 2025 aura des effets sur plusieurs sites de Ford, le constructeur s'attend à ce qu'elle soit "au total, positive pour l'emploi", selon Andrew Frick.

Le sud-coréen SK a annoncé le 17 décembre 2025 la dissolution de sa société commune BlueOval SK avec Ford, le protocole de rupture prévoyant que l'entreprise américaine devienne propriétaire à 100 % de l'usine de batteries de Glendale, dans le Kentucky.

Lors du point-presse, le responsable de la communication de Ford a précisé que, dans un premier temps, les 1 600 employés de ce site seraient licenciés mais qu'une fois l'usine adaptée à la production de batteries de stockage, le groupe embaucherait 2 100 personnes. (avec AFP)