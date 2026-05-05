Le marché français résiste aux véhicules électriques chinois

Sur un marché en baisse de 0,2 % en avril 2026, les immatriculations de modèles électriques ont bondi de 41,9 %, avec 36 216 unités.

Il faut dire que l'offre électrique est de plus en plus large avec 181 modèles disponibles en mars 2026, contre 114 en mars 2024.

Cela étant, la performance des VE en avril n'a pas suffi à compenser le recul des HEV (-13,7 %), des PHEV (-12,2 %), des essence (-24,1 %) et des gazole (-42,8 %).

Dans ce contexte, Renault demeure la première marque électrique avec 7 788 immatriculations (+73,6 %), très loin devant Peugeot (3 268 ; +17,6 %) et Citroën (2 783 ; +24,7 %).

Depuis le début de l'année 2026, le classement est proche. Renault reste leader avec 31 757 VE (+55 %) mais la deuxième place revient à Tesla (15 774 ; +108,8 %), devant Peugeot (15 386 ; +33,7 %).

Si l'on regarde le classement par modèle, logiquement la marque au losange truste les premières places. En effet, la R5 reste la référence, avec 3 418 unités en avril 2026, largement devant la concurrence.

Le Scenic est aussi en bonne position, deuxième sur le mois et troisième au cumul. La Tesla Model Y, après avoir été en tête au mois de mars, reste bien placée.

Pour la première fois, le Volkswagen ID.4 se hisse dans le top 5 des ventes électriques en avril.

Quid des acteurs chinois ? Ils ne sont plus vraiment des acteurs du marché électrique qui est indissociable des incitations fiscales et de l'écoscore. Ils misent plutôt sur les PHEV aujourd'hui.

En effet, MG totalise seulement 400 immatriculations de VE (+27,4 %), ce qui représente seulement 13,7 % de ses ventes.

Avec 984 VE, BYD est en repli de 27,1 % sur ce terrain et les VE représentent encore 38,8 % de ses ventes.

La progression de Leapmotor est importante (+180,9 %), mais avec seulement 514 immatriculations. Même chose pour Polestar (+14 700 %) avec 148 unités.

Les marques chinoises totalisent environ 2 700 immatriculations électriques en avril et un peu moins de 8 000 unités au cumul des quatre premiers mois de l'année. Soit environ 7,5 % et 5,4 % des mises à la route électriques.