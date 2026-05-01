Marché automobile français : l'électrique n'a pas suffi en avril 2026

Après l'embellie du mois de mars 2026 (+13 %), qui était le premier mois en croissance depuis octobre 2025, le marché français est resté atone en avril 2026. En effet, avec 138 339 immatriculations enregistrées, il recule de 0,26 %.

Depuis le début de l'exercice, après quatre mois d'activité, les véhicules particuliers totalisent 539 895 immatriculations, soit un repli de 1,6 %.

"Le mois d'avril est un petit mois, les ventes mensuelles atteignaient quelque 175 000 unités avant le covid", a souligné un porte-parole des constructeurs.

"Depuis l'avant-covid, le marché s'est contracté d'un quart, ce qui équivaut à globalement 500 000 véhicules de moins par an" a-t-il ajouté. Un plongeon de 27,2 %.

Renault domine le marché de l'électrique

Seul point positif notable, la "progression significative" des ventes de voitures électriques. Sur le mois d'avril, elles ont atteint 36 216 unités, en croissance de 41,9 %. De quoi afficher une part de marché de 26,2 % sur le mois.

Au cumul, les VE totalisent 148 299 unités, en progression de 48,3 % avec une part de marché de 27,5 %. Des chiffres qui profitent aussi d'un effet de base car le début d'année 2025 n'avait pas été bon pour les VE.

Pour Marie-Laure Nivot, head of automotive market analysis chez AAA DATA, "les immatriculations de voitures neuves électriques progressent encore en avril, dans un cadre d'aides publiques renforcées et sous l'effet d'une offre produit qui s'étoffe. Les flottes portent cette dynamique, contraintes par le durcissement de la taxe annuelle incitative et la révision de l'avantage en nature. L'annonce gouvernementale du 10 avril 2026 d'un leasing social élargi à 100 000 voitures, avec ouverture en juin, conforte ce cadre incitatif."

La Renault 5 domine assez largement le marché électrique avec 3 418 mises à la route durant le mois d'avril. Le Renault Scenic est deuxième avec 2 114 unités et la Citroën ë-C3 complète le podium avec 1 611 immatriculations.

L'impact de la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient pour le choix d'achat d'une voiture électrique n'est ni quantifié ni quantifiable encore dans les statistiques, a ajouté la PFA.

"On ne pourra voir un effet qu'à compter des commandes enregistrées en avril qui seront connues en mai", a précisé le porte-parole de la PFA.

Peugeot et Citroën en croissance

Dans ce contexte, Renault reste la première marque du marché, avec 23 297 immatriculations mensuelles, mais en baisse de 11,5 %. Peugeot réduit l'écart (18 395 unités) avec une hausse de 2,8 %.

Dacia demeure la troisième marque du marché, avec 11 505 unités (-5,3 %), mais là encore Citroën revient dans la course au podium avec une croissance de 11 % en avril (10 469 unités).

Pour compléter le top 5, la marque Volkswagen (9 356 ; +8 %) devance Toyota (9 068 ; -17 %).

Les particuliers totalisent 60 115 immatriculations (43 % de part de marché), en hausse de 11 %. À l'inverse, les sociétés reculent de 15 % (15 428 unités, 11 % de part de marché) et les loueurs longue durée de 3 % (17 171 unités, 12 % de part de marché).

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