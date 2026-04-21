Espagne : mars 2026 réoriente le marché du véhicule d'occasion à la hausse

Le marché des voitures d'occasion en Espagne a sauvé de justesse son premier trimestre 2026. Encore dans le rouge à la fin du mois de février, il a profité d'une envolée au mois de mars pour se refaire une santé. Selon les données des associations professionnelles, 196 841 transactions ont été réalisées, soit 5,5 % de plus que l'an passé au cours de la période.

Il n'en fallait pas moins pour redresser la courbe d'activité. De fait, le marché des voitures d'occasion a achevé le premier trimestre avec une progression de 0,7 %, à 538 343 unités. Depuis le début de l'exercice, il s'est donc écoulé 1,8 VO pour chaque VN immatriculé (ratio de 1,5 VO par VN en mars).

Le boom des moins de cinq ans en mars

En mars, les consommateurs espagnols ont privilégié les exemplaires récents. Les voitures de moins d'un an ont alors bondi de 31,3 %, à 14 790 unités. Celles de 1-3 ans (+11,7 %, à 15 305 unités) et de 3-5 ans (+13,9 %, à 22 740 unités) ont également été les carburants de cette croissance. En revanche, le segment des 5-8 ans (-5,5 %, 20 300 unités) a subi une perte de clientèle comparativement à l'année passée.

Les transactions entre particuliers ont augmenté moins fortement que le marché (+3,5 %, à 127 622 unités). Le marché des voitures d'occasion en Espagne doit davantage au canal des loueurs longue durée dont 13 725 véhicules ont trouvé preneur (+33,3 %, à 13 725 unités) et aux importations (+13,2 %, à 13 153 unités).

Recul trimestriel des ventes entre particuliers

Sur l'ensemble du trimestre, pratiquement toutes les tranches d'âge profitent de la tendance du marché. Les voitures de moins d'un an ont terminé en hausse de 23,3 %, à 48 700 unités. Celles de 1-3 ans (+5,1 %, à 39 000 unités) et de 3-5 ans (+4,9 %, à 59 700 unités) ont aussi bien fonctionné. Celle des 5-8 ans perd toutefois 14,5 %, à 53 873 unités.

Les transactions entre particuliers ont baissé de 1 % entre les premiers trimestres 2025 et 2026 (à moins de 344 500 unités). Le marché des voitures d'occasion en Espagne doit son avancée à deux canaux. Tout d'abord, il y a celui des loueurs longue durée dont pratiquement 43 100 véhicules ont retrouvé preneur (+25,8 %). Ensuite, il y a celui des importations (+10 %, à 35 750 unités).

Notons enfin que les modèles électrifiés gagnent du terrain sur le marché de l'occasion. Plus précisément, les voitures électriques d'occasion ont progressé de 48,8 % à la fin du premier trimestre, pour atteindre 8 886 unités. Parallèlement, les ventes d'hybrides rechargeables ont bondi de 51,3 %, pointant à 13 710 unités. Ainsi, ces dernières représentent désormais 4,2 % du total (contre 2,9 % en 2025). Selon les statistiques des professionnels, le diesel domine encore largement avec 47,8 % de pénétration.