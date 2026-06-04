Le marché espagnol a ralenti en mai 2026

Les livraisons de voitures neuves en Espagne ont terminé en très légère décroissance en mai 2026. Selon les données des associations professionnelles, le cinquième mois de l'année a totalisé 111 894 immatriculations, soit -0,8 % par rapport à l'an passé. À noter que le marché a dépassé la barre des 100 000 unités pour le troisième mois consécutif.

La casse a été limitée par l'attrait pour les modèles électrifiés. En mai, les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 18 %, avec un total de 25 790 unités, soit 23,1 % du marché total.

Bonne tenue du canal BtoC

Concernant les ventes par canaux, les particuliers sont ceux qui ont enregistré la plus forte hausse (4,5 %), à 47 796 unités. Quant aux entreprises, elles ont pris possession de 34 584 voitures neuves, soit 0,9 % de mieux qu'en mai 2025. Alors que la haute saison approche, les loueurs courte durée ont cependant révisé de 10 % à la baisse leurs achats, à 29 514 voitures.

Depuis le début de l'année, le demi-million de ventes a déjà été dépassé en Espagne. Selon les associations, 519 531 voitures ont été immatriculées au cours des cinq premiers mois de 2026, soit 5,9 % de plus qu'en 2025. Un cumul qui comprend notamment 111 380 voitures électriques ou hybrides rechargeables, un segment en gain de 43,6 % d'une année à l'autre.