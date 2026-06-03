Les électriques portent le marché allemand en mai 2026

Avec 239 448 immatriculations enregistrées en mai 2026, le marché allemand est resté stable avec +0,1 % de gagnés. Depuis le début de l'année, l'agence fédérale de l'automobile KBA totalise 1 188 015 véhicules, soit une croissance de 3,6 %.

Pour le seul mois de mai, la stabilité doit beaucoup aux véhicules électriques qui ont progressé de 39,3 %, avec 59 969 unités, s'adjugeant ainsi 25 % du marché. Les hybrides ont atteint 39,9 % du marché avec 95 466 unités, dont 27 921 PHEV.

La dynamique électrique doit beaucoup à la prime à l'achat mise en place par le gouvernement allemand début 2026 et pouvant varier de 1 500 à 6 000 euros.

"La légère croissance du marché en Allemagne est avant tout le résultat de subventions publiques", constate Constentin Gall, qui déplore qu'il ne s'agisse "pas d'une croissance autonome".

Il anticipe une croissance des ventes de voitures électriques "aussi longtemps que la prime sera disponible", et que "par la suite, les nouvelles immatriculations de voitures électriques s'effondreront et entraîneront le marché global à la baisse".

Les aides à l'électrique boostent les marques étrangères

Mais contrairement à la France et à son écoscore qui limite les primes aux modèles européens, l'Allemagne "subventionne" tous les modèles électriques.

Selon Constantin Gall du cabinet EY, "les aides à l'électrique rendent surtout attractif l'achat de voitures électriques du segment de prix inférieur". Or, "les marques étrangères y sont surreprésentées et profitent désormais particulièrement de la prime à l'électrique", observe-t-il.

Ainsi, BYD affiche 6 168 immatriculations mensuelles, en hausse de 232,1 %. Quasiment toutes les marques chinoises sont en augmentation (voir tableau ci-dessous) même s'il s'agit souvent de volumes assez faibles.

Dans le même temps, les locaux souffrent (toutes énergies confondues) avec Volkswagen qui recule de 8,9 %, Mercedes de 8,9 % et BMW de -3,4 %. (avec AFP)