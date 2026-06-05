Occasion : quelles marques ont gagné la bataille en mai 2026 ?

Le mois de mai 2026 n'a pas été si négatif pour le marché des voitures d'occasion qu'il ne le laisse apparaître. A priori, il a cédé 0,8 % par rapport à l'an dernier, à 409 141 transactions, selon les statistiques de AAA Data.

Mais une fois l'effet calendaire gommé – à savoir une période raccourcie de deux jours entre 2025 et 2026 (passant de 19 à 17 jours ouvrables) –, la croissance a été de 3,3 %. Dans ce contexte particulier, les principales marques du marché tricolore ont connu des destinées variables.

Les succès du mois

Créditée de 6 378 transactions tous canaux confondus, Hyundai signe la meilleure progression de la période avec +22 % à nombre de jours équivalents. L'électrification assumée de la gamme depuis plusieurs années a contribué à disposer de stock pour assouvir la demande des consommateurs.

Entre bicarburation essence-GPL et électrification, Dacia a aussi pu jouer une partition intéressante en mai 2026 sur le marché des voitures d'occasion. La marque roumaine a achevé le mois avec 14 690 unités et une croissance de 17,4 % à périmètre constant.

Toyota complète le podium des envolées les plus spectaculaires. Pour la marque japonaise qui s'est hissée au sixième rang, entre BMW et Audi, les 16 950 voitures d'occasion échangées correspondent à un gain de 12,5 %, tout effet calendaire mis à part. L'offre hybride a bien contribué à ce succès.

Dans le reste du classement des vingt marques les plus représentatives du marché des voitures d'occasion, il faut surtout souligner la performance remarquable de Renault, dont le nombre d'exemplaires revendus en mai a crû de 11,7 %, à 77 434 unités. Par ailleurs, les marques Ford (+11,5 %, à 13 935 VO), Fiat (+10,2 %, à 9 912 VO) et Kia (+9,8 %, à 5 625 VO) se sont illustrées.

Les déclins du mois

Avant d'évoquer les marques véritablement en déclin, parlons de ces quelques-unes qui ont tout juste fait mieux que l'an passé. C'est tout d'abord le cas de Citroën qui a terminé en gain de 1,9 %, à 42 960 unités. Audi (16 550 unités) et Nissan (8 386 unités) ont chacune progressé de 1,7 % à peine. Pour Suzuki, les 3 647 unités correspondent à 0,1 % de plus que l'an passé à périmètre équivalent.

Et il y a eu les très rares déceptions. Deux marques premium sont alors concernées. Reléguée au huitième rang du classement, Mercedes a été impliquée dans 15 581 transactions, soit 1,9 % de moins qu'en mai 2025 à iso-jours.

Chez Volvo, le bilan se veut davantage mitigé. Certes, les reventes d'exemplaires de la gamme suédoise ont décliné de 1,4 % à 2 785 unités, mais comme DS a fondu de 4,5 % à 2 772 unités dans le même temps, Volvo revient dans le top 20 du mois de mai contrairement à l'an dernier.

Notons enfin que les vingt premières marques ont cumulé 379 822 transactions, soit 92,8 % du total de voitures d'occasion échangées en mai 2026. En valeur absolue, la baisse a été de 4,5 % d'une année à l'autre, mais à nombre de jours équivalents, la croissance aura été de 6,8 %.