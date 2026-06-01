Les 10 points marquants du marché automobile en mai 2026 : le pansement électrique sur une jambe de bois

Des plus qui n'effacent pas des moins

Le mois de mai 2026 est-il un point de bascule ? Avec une hausse du marché de 3,7 %, ce qui représente 128 484 immatriculations, il tend à effacer les déconvenues du début d'année pour se rapprocher du point zéro. Sur les cinq premiers mois, le marché automobile est en effet proche de l'équilibre (-0,6 %) avec 668 379 véhicules. Mais il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Mai 2025 a été en effet l'un des pires mois pour le marché automobile. La Plateforme automobile (PFA) rappelle que, par rapport à la période d'avant-Covid, le marché a reculé de 34 % ! Et même si les ventes d'électriques ont bondi de 92,8 % pour représenter près d'une vente sur trois, le marché est d'une manière générale en très nette dépression.

Chute des constructeurs français

Si le marché est en hausse, ce n'est pas le cas chez les constructeurs français. À moins de cent unités près, les groupes Renault et Stellantis sont logés à la même enseigne. Ils reculent respectivement de 7,6 % et 7,7 %, à 31 873 et 31 787 immatriculations. Dans le détail, toutes les marques du groupe Renault reculent, comme celles de Stellantis, excepté Fiat (2 496 ; +71 %) et Jeep (865 ; +14,7 %).

Baisse chez Hyundai, Ford et compagnie

Le recul est également très prononcé pour le groupe Hyundai (4 559 ; -17,2 %), Ford (1 999 ; -36 %) qui, pour rappel, est passé sous la barre symbolique des 2 % de part de marché depuis le début de l'année, ainsi que pour Suzuki (1 065 ; -18,9 %). Le cas du groupe Geely est un peu à part. Ses immatriculations reculent en effet de 14,9 %, mais cette baisse est liée uniquement à Lynk & Co (12 ; -93,8 %) alors que la marque "maîtresse", en l'occurrence Volvo, est stable (838 ; +0,6 %).

Remontée de Volkswagen, Toyota, BMW et Mercedes

En revanche, le groupe Volkswagen a retrouvé quelques légères couleurs. Il progresse de 1,6 % (20 037) et sa marque éponyme se place à la quatrième marche du podium (8 825 ; +0,1 %), devant Citroën (8 458 ; -7,6 %). Mais d'une manière générale, c'est depuis quelques mois Skoda qui porte le groupe allemand. La marque tchèque a enregistré une croissance de 13,5 % (4 536). Audi a également soutenu la maison mère avec une progression de 7,4 % (3 811). De leur côté, le groupe Toyota est également en forme (8 111 ; +4,2 %), tout comme BMW (7 930 ; +41 %) ou Mercedes-Benz (3 827 ; 19,6 %).

Des constructeurs chinois proches du top 10

Désormais devenus incontournables, les constructeurs chinois poursuivent leur avancée. La progression de MG (2 682 ; +4,1 %) lui permet de se placer à la 12e place du classement toutes marques, suivi de très près par BYD (2 585 ; +175,6 %), grillant donc la priorité à Opel (2 560 ; -2,8 %) et Hyundai (2 511 ; -18,7 %), pour ne citer que ces deux marques. Les écarts très faibles entre ces nouveaux entrants et les "historiques" montrent que la bataille est sérieusement engagée. Deux mois après son arrivée officielle, Jaecoo affiche 901 immatriculations (dont 802 à particuliers !), tandis que XPeng a mis à la route 682 véhicules (+167,5 %). Avec 604 unités écoulées, Leapmotor affiche des volumes encore modestes en France, mais poursuit le déploiement de sa gamme avec l'arrivée prochaine du B05, qui sera au coeur du marché. À noter également les premières immatriculations de Geely (111) et de Zeekr (15), disponibles officiellement depuis fin avril 2026.

Près d'une voiture sur trois est électrique

Le boom de l'électrique, qui a représenté 29,1 % de part de marché, en explosion de 92,8 % soit 37 412 véhicules, est l'arbre qui cache la forêt. Il est porté par le leasing social, la fiscalité des entreprises et par Tesla, qui a écoulé 5 446 voitures, en progression de 655 % ! La marque américaine a représenté à elle seule plus de 14 % des immatriculations d'électriques, se plaçant derrière Renault et ses 7 463 unités. Quant aux autres énergies, il va sans dire que les résultats sont tous en baisse. Dans un tel contexte, les hybrides non rechargeables reculent de 8 % (23 832), tout comme les rechargeables (-5,9 % ; 7 630). En revanche, il est intéressant de noter que le GPL progresse de 21,1 % (5 605), passant devant le diesel (-52,5 % ; 3 291), porté par l'envolée des prix à la pompe. Enfin, pour être complet, les moteurs 100 % essence reculent de 37,4 % (18 926), une baisse qui n'est pas compensée par l'augmentation des MHEV (+9,3 % ; 29 208) qui restent néanmoins la deuxième énergie la plus vendue.

Les particuliers et la location longue durée en forme

Le canal des particuliers, qui a représenté 44,4 % des immatriculations, a progressé de 14,6 %. Derrière ces bons résultats, il faut y voir encore les conséquences du leasing social qui touche à sa fin, les dernières immatriculations auront lieu fin juillet. La location longue durée a également enregistré un bon résultat (+11,9 %), mais celui des sociétés et administrations est en recul de 8,1 %, selon AAA Data. Néanmoins, le marché de ce mois-ci a été relativement sain car les immatriculations tactiques ont au mieux reculé, comme celles des véhicules de démonstration (-17,8 %), au pire stagné, comme les véhicules destinés à la location courte durée (+0,6 %).

La fin de l’hémorragie pour les flottes VP

Petit événement sur le marché des flottes. Les mises à la route de voitures particulières ont terminé dans le vert, à +1,1 % et 30 802 unités, une première depuis décembre 2024 ! Cette croissance est tirée par les modèles électriques, qui grimpent de 128 %, à 13 112 unités. Les modèles à batterie représentent 42,6 % des livraisons VP BtoB sur le mois écoulé. Toutes les autres énergies sont en revanche dans le rouge vif. Depuis janvier, le compte n’y est toujours pas puisque les immatriculations VP reculent de 8 %, à 165 813 unités. Les électriques, avec 65 584 mises à la route, affichent une pénétration de 39,6 %.

Les utilitaires perdent pied

Pour le deuxième mois consécutif, les immatriculations de véhicules utilitaires légers terminent dans le rouge. Le déclin s’accélère puisqu’après le déficit de 6,7 % en avril, AAA Data recense une chute de 10,9 % en mai, à 26 009 mises à la route. Ce qui plonge, après cinq mois en 2026, le marché VUL dans le rouge. Il perd 1,5 % pour seulement 145 184 unités. La percée de l’électrique se fait toujours attendre puisque seulement 17 266 VU à batterie ont été livrés depuis janvier, dont 3 432 en mai.

Une progression qui ne dit pas son nom pour le VO

Les reventes de voitures d'occasion ont plongé de 4 % en mai, à 409 141 transactions. Voilà pour la façade. Rapporté au nombre de jours ouvrés par rapport à l'an passé (17 jours contre 19 l'an passé), le mois de mai a affiché une progression de 7,3 % avec un ratio de plus de 24 000 unités quotidiennes. Ce constat vaut aussi pour les enseignes dont les facturations ont baissé de 9,9 %, à 154 025 voitures d'occasion, alors qu'en ratio quotidien, le total a crû de 3,3 %, à 8 100 reventes. En apparence toujours, seuls les exemplaires âgés de plus de 16 ans ont profité de mai (+6,3 %, à 136 900 unités). Il n'y a en revanche aucun doute sur la poussée des voitures électriques d'occasion qui ont fait l'objet de 22 930 transactions, soit +120,6 % ! Sur le temps long, le marché national des VO s'oriente toujours à la baisse : -4,5 %, à 2,165 millions d'unités après cinq mois (-2,6 % à nombre équivalent de jours ouvrables).

(Avec Damien Chalon, Christophe Jaussaud, Catherine Leroy et Gredy Raffin)