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L’envol de la voiture électrique en Allemagne

Publié le 11 mai 2026

Par Damien Chalon
6 min de lecture
Les voitures électriques ont représenté plus du quart du marché automobile allemand en avril 2026. Le retour des primes à l’achat et le contexte géopolitique mondial jouent en faveur de ces modèles à batterie.
marché allemand avril 2026
Volkswagen est la marque qui a livré le plus de voitures en Allemagne en avril 2026. ©Volkswagen

Plus d'un quart des voitures immatriculées en Allemagne en avril 2026 était 100 % électrique, la plus haute part de marché depuis près de trois ans pour un segment soutenu depuis janvier par une prime à l'achat.

 

D'après l'agence fédérale de l'automobile KBA, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 41,3 % en avril 2026 sur un an, à 64 350 véhicules, soit 25,8 % du total. Il s'agit du troisième niveau de part de marché le plus important jamais enregistré en Allemagne.

 

Entre 1 500 et 6 000 euros d'aide

 

Les précédents records datant d'août 2023 (86 649 unités, soit 31,7 % de part de marché) et de décembre 2022 (104 325 unités, soit 33,2 %) s'expliquaient par l'expiration ou la réduction le mois suivant des subventions gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques, provoquant des achats de dernière minute, a commenté le cabinet EY.

 

La hausse en avril du marché automobile allemand (+2,7 % en avril sur un an) est "principalement due aux nouvelles subventions publiques pour les voitures électriques", explique Constantin Gall, chez EY. Le gouvernement allemand a rétabli en janvier la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides, pour un montant compris entre 1 500 et 6 000 euros.

 

Le marché allemand dopé par l'électrique en mars 2026

 

Dans ce contexte, le géant chinois BYD progresse en avril de 200 % sur un an, à 4 705 unités, et l'américain Tesla retrouve des couleurs (3 149 unités, +256 % sur un an) après avoir été boudé par les acheteurs en raison des frasques de son patron Elon Musk.

 

"L'accessibilité financière est un facteur clé de la mobilité électrique", estime Imelda Labbé, présidente de l'association des constructeurs étrangers VDIK. La tendance observée devrait "se poursuivre dans les prochains mois", prévoit Constantin Gall, "d'autant plus que les prix très élevés du carburant vont encore accroître l'intérêt pour les voitures électriques".

 

Chute des voitures essence et diesel

 

Ces dernières "présentent un avantage économique" dans le contexte actuel marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, complète Imelda Labbé. Le mois dernier, les immatriculations de voitures à essence ont chuté de 20 % et celles de voitures diesel de près de 14 %, selon la KBA.

 

La dynamique du marché automobile allemand reste toutefois très faible par rapport au niveau d'avant-crise, rappelle EY : "Les ventes des quatre premiers mois de cette année étaient inférieures de 20 % à celles de 2019".

 

Le marché espagnol du véhicule neuf n'a rien lâché en avril 2026

 

En volume, Volkswagen reste la marque phare outre-Rhin avec 46 101 mises à la route en avril, cédant néanmoins 6,7 %. Le podium est complété par Mercedes-Benz (23 291, +4,9 %) et BMW (22 435, -0,5 %). La performance de Skoda, avec 21 192 immatriculations (+12,2 %), est également à souligner.

 

Du côté des marques françaises, Renault termine en tête avec 5 450 livraisons, un volume en hausse de 28,7 %. Viennent ensuite Dacia (5 409, +5,6 %), Peugeot (5 358, +2,8 %) et Citroën (4 634, +0,7 %).

 

Marke April 2026 Veränd.gegenüber
April 2025
in %		 Januar-April 2026 Veränd. gegenüber
Januar-April 2025
in %
Anzahl Anteil
in %		 Anzahl Anteil
in %
ALFA ROMEO 349 0,1 -47,1 1 701 0,2 -34,4
ALPINE 132 0,1 +34,7 498 0,1 +101,6
ASTON MARTIN 70 0 +1 650 212 0 +2 550
AUDI 18 451 7,4 +19 70 037 7,4 +10
BENTLEY 43 0 +2,4 167 0 -18,9
BMW 22 435 9 -0,5 80 982 8,5 +5,6
BYD 4 705 1,9 +200,4 13 825 1,5 +395,3
CADILLAC 6 0 -33,3 24 0 -35,1
CITROEN 4 634 1,9 +0,7 17 689 1,9 +8,8
DACIA 5 409 2,2 +5,6 19 179 2 -15,1
DEEPAL 7 0 X 28 0 X
DONGFENG 3 0 X 3 0 X
DS 192 0,1 -12,3 647 0,1 -52,6
FERRARI 185 0,1 +2,2 606 0,1 -5,3
FIAT 6 127 2,5 -9,9 23 158 2,4 +35,5
FORD 7 768 3,1 -18,5 31 673 3,3 -10,4
GEELY 35 0 X 35 0 X
GWM 171 0,1 +28,6 501 0,1 -29,1
HONDA 732 0,3 +15,5 2 924 0,3 +11,6
HYUNDAI 8 738 3,5 +6,1 32 444 3,4 +13,5
INEOS 28 0 -20 114 0 -5
IVECO 99 0 -13,2 370 0 +6,3
JAECOO 112 0 X 122 0 X
JEEP 926 0,4 -5,8 3 769 0,4 -12,4
KGM 264 0,1 +79,6 904 0,1 -5,2
KIA 5 656 2,3 -6 20 032 2,1 +0,7
LADA 8 0 X 10 0 X
LAMBORGHINI 118 0 - 456 0 -6,6
LAND ROVER 1 555 0,6 +12 5 356 0,6 +13,4
LEAPMOTOR 1 355 0,5 +331,5 4 523 0,5 +358,3
LEXUS 323 0,1 -30,4 1 117 0,1 -27,7
LOTUS 20 0 -25,9 98 0 -21,6
LUCID 21 0 +250 56 0 +36,6
LYNK & CO 128 0,1 +611,1 392 0 +625,9
MAN 119 0 -8,5 431 0 -12,8
MASERATI 57 0 -40,6 164 0 -33,1
MAZDA 3 538 1,4 +16,8 16 368 1,7 +19,9
MERCEDES 23 291 9,3 +4,9 82 386 8,7 -0,5
MG ROEWE 2 827 1,1 +61,8 9 004 0,9 +24,3
MINI 3 441 1,4 +23,7 12 575 1,3 +32,6
MITSUBISHI 908 0,4 -50,4 3 965 0,4 -42,9
MORGAN 13 0 +62,5 35 0 +29,6
NISSAN 2 372 1 -15,3 11 450 1,2 -6
OMODA 12 0 X 13 0 X
OPEL 12 241 4,9 +6,6 45 805 4,8 +28,5
PEUGEOT 5 358 2,2 +2,8 20 786 2,2 +0,1
POLESTAR 250 0,1 -17,5 1 534 0,2 +32,5
PORSCHE 2 330 0,9 -26,1 10 690 1,1 -3,8
RENAULT 5 450 2,2 +28,7 18 842 2 +3,9
ROLLS ROYCE 28 0 +27,3 103 0 -16,3
SEAT 11 771 4,7 -13,9 49 214 5,2 -14,4
SKODA 21 192 8,5 +12,2 83 630 8,8 +21,2
SMART 972 0,4 +260 2 489 0,3 +94,3
SUBARU 301 0,1 -10,7 1 096 0,1 -22,7
SUZUKI 1 490 0,6 -28,5 7 680 0,8 -6,1
TESLA 3 149 1,3 +255,8 15 978 1,7 +174,5
TOGG 18 0 X 113 0 X
TOYOTA 5 512 2,2 -11,2 21 218 2,2 -13,9
VINFAST 20 0 +66,7 81 0 +20,9
VOLVO 3 893 1,6 -25 16 494 1,7 -23
VW 46 101 18,5 -6,7 177 113 18,7 -5,7
XPENG 595 0,2 +187,4 1 802 0,2 +182
ZEEKR 18 0 X 48 0 X
SONSTIGE 1 086 0,4 +10,1 3 789 0,4 X
INSGESAMT 249 163 100 +2,7 948 567 100 +4,5
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