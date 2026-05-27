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Constructeurs

Le marché européen reste bien orienté en avril 2026

Publié le 27 mai 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Avec 972 314 immatriculations enregistrées en avril 2026, le marché européen affiche une croissance de 5,1 %. Une dynamique qui continue d'être portée par le 100 % électrique (+37,7 %) mais aussi par l'hybridation (+12 %) qui représente plus de 38 % du marché.
marché européen avril 2026
Avec une croissance de 21,3 % en avril 2026, Fiat est la marque la plus dynamique de Stellantis en Europe. ©Fiat

Après un mois de mars 2026 en croissance de 12,5 %, le mois d'avril a été moins dynamique avec des immatriculations européennes en hausse de 5,1 %.

 

En effet, selon les chiffres de l'ACEA, 972 314 véhicules ont pris la route dans l'Union le mois dernier. Depuis le début de l'exercice 2026, le total des immatriculations atteint 3 794 280 unités, soit une croissance de 4,2 %.

 

Les véhicules électriques représentent une vente sur cinq en Europe au premier trimestre 2026

 

En avril comme durant les mois précédents, c'est l'électrification qui tire les ventes. Ainsi, les véhicules électriques ont progressé de 37,7 %, avec 200 117 unités.

 

Contrairement à la France, les hybrides rechargeables sont aussi en progression avec 16,4 % de gagnés, à 95 565 unités. Enfin, les hybrides (HEV et MHEV) totalisent 359 056 unités, en croissance de 12 %.

 

Fort de ces chiffres, les véhicules 100 % électriques s'adjugent 20,6 % du marché mensuel et 19,7 % au cumul des quatre mois. C'est toutefois encore loin des hybrides qui affichent une part de 36,9 % en avril et 38,2 % depuis janvier.

 

La géographie des ventes électriques est loin d'être uniforme. En effet, sur quatre mois, trois pays ont représenté les deux tiers des ventes de voitures électriques : l'Italie (+73,1 % ; 51 286 unités), la France (+48,2 % ; 148 229) et l'Allemagne (+41,3 % ; 223 980).

 

Renault recule de 4,3 %

 

Dans ce contexte, le groupe Volkswagen demeure leader même s'il perd 0,5 point de part de marché, avec 27,4 % des ventes continentales en avril. L'allemand totalise 266 139 immatriculations (+3,2 %), porté par Skoda (+10,6 %) et Audi (+13,6 %).

 

Avec une croissance mensuelle de 5,5 %, Stellantis s'adjuge une part de marché de 16,4 % (+0,1 pt) grâce à 159 147 mises à la route. Fiat apparaît comme la marque la plus dynamique (+21,3 %), suivie d'Opel (+16,2 %). Peugeot et Citroën se limitent à des croissances respectives de 2,8 % et 3,5 %.

 

Le groupe Renault complète le podium européen, mais avec un recul généralisé des immatriculations (-4,3 %) avec pour conséquence un recul de la part de marché mensuelle de 1 point, à 10,1 %.

 

La marque au losange perd 4,3 % (55 058 unités), alors que Dacia recule de 4,1 % (42 219) et Alpine de 11,4 % (778).

 

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