Le marché européen reste bien orienté en avril 2026

Après un mois de mars 2026 en croissance de 12,5 %, le mois d'avril a été moins dynamique avec des immatriculations européennes en hausse de 5,1 %.

En effet, selon les chiffres de l'ACEA, 972 314 véhicules ont pris la route dans l'Union le mois dernier. Depuis le début de l'exercice 2026, le total des immatriculations atteint 3 794 280 unités, soit une croissance de 4,2 %.

En avril comme durant les mois précédents, c'est l'électrification qui tire les ventes. Ainsi, les véhicules électriques ont progressé de 37,7 %, avec 200 117 unités.

Contrairement à la France, les hybrides rechargeables sont aussi en progression avec 16,4 % de gagnés, à 95 565 unités. Enfin, les hybrides (HEV et MHEV) totalisent 359 056 unités, en croissance de 12 %.

Fort de ces chiffres, les véhicules 100 % électriques s'adjugent 20,6 % du marché mensuel et 19,7 % au cumul des quatre mois. C'est toutefois encore loin des hybrides qui affichent une part de 36,9 % en avril et 38,2 % depuis janvier.

La géographie des ventes électriques est loin d'être uniforme. En effet, sur quatre mois, trois pays ont représenté les deux tiers des ventes de voitures électriques : l'Italie (+73,1 % ; 51 286 unités), la France (+48,2 % ; 148 229) et l'Allemagne (+41,3 % ; 223 980).

Renault recule de 4,3 %

Dans ce contexte, le groupe Volkswagen demeure leader même s'il perd 0,5 point de part de marché, avec 27,4 % des ventes continentales en avril. L'allemand totalise 266 139 immatriculations (+3,2 %), porté par Skoda (+10,6 %) et Audi (+13,6 %).

Avec une croissance mensuelle de 5,5 %, Stellantis s'adjuge une part de marché de 16,4 % (+0,1 pt) grâce à 159 147 mises à la route. Fiat apparaît comme la marque la plus dynamique (+21,3 %), suivie d'Opel (+16,2 %). Peugeot et Citroën se limitent à des croissances respectives de 2,8 % et 3,5 %.

Le groupe Renault complète le podium européen, mais avec un recul généralisé des immatriculations (-4,3 %) avec pour conséquence un recul de la part de marché mensuelle de 1 point, à 10,1 %.

La marque au losange perd 4,3 % (55 058 unités), alors que Dacia recule de 4,1 % (42 219) et Alpine de 11,4 % (778).