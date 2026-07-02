L’heure du rebond pour le marché des flottes ?

Le mois de juin 2026 a été favorable pour le marché des flottes. Les mises à la route de voitures particulières et d’utilitaires légers ont progressé de 4,4 %, à 70 647 unités. Insuffisant toutefois pour ramener les immatriculations à l’équilibre à l’issue du premier semestre.

Le marché des flottes affiche une progression de 4,4 % en juin 2026. ©AdobeStock-YuliaLyubimova

Avril 2024. Cela faisait plus de deux ans que les immatriculations de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) n’avaient pas été dans le vert en même temps sur le marché des flottes. En juin 2026, elles ont respectivement progressé de 7 % et 0,1 %, à 44 444 et 26 203 unités.

Le bilan du mois écoulé est donc relativement positif, avec 70 647 livraisons cumulées (+4,4 %). Nous sommes toutefois loin des performances de juin 2023 et juin 2024, époque où plus de 87 000 mises à la route avaient été recensées par AAA Data sur les canaux de la location longue durée, des administrations et des sociétés.

16 578 VP électriques en juin

Au cumul du premier semestre en revanche, le compte n’y est toujours pas. Seulement 354 600 VP et VUL ont été livrés, soit un repli de 3,9 %. Là aussi, il est loin le temps où le marché BtoB dépassait les 400 000 unités au premier semestre… Fin juin 2024, les flottes émargeaient à 412 050 immatriculations.

Autre temps, mais aussi autre fiscalité et contexte économique. La réforme des avantages en nature notamment continue à labourer la catégorie des voitures particulières. Sur le mois de juin 2026, toutes les énergies sont en chute, à l’exception de l’électrique, qui bondit de 86,9 %, à 16 578 unités, et 37,3 % de part de marché.

Les hybrides limitent la casse, à -4,7 %. En regardant dans le détail, on s’aperçoit que cette baisse est exclusivement liée à l’effondrement des hybrides rechargeables (-26,4 %, 3 365 unités). Les autres technologies hybrides en revanche sont dans le vert. Le full hybrid gagne 0,8 % et le mild hybrid 1,7 %, respectivement à 7 731 et 8 104 unités.

Depuis janvier, le rapport de force est peu ou prou le même. Les VP perdent 5,2 %, à 210 257 livraisons, avec une part de l’électrique qui atteint 39,1 %, à 82 162 unités (+77,5 %). Toutes les autres propositions sont en chute, y compris les sous-catégories hybrides.

Au rythme où évolue le marché, il est probable que l’électrique sera la motorisation dominante en BtoB d’ici à la fin de l’année. L’écart avec l’hybride (43,7 % de part de marché) se réduit de mois en mois.

VUL : l'électrique gagne du terrain

Les utilitaires légers sont donc eux aussi en progression sur le mois de juin, certes très timidement. Là aussi l’électrique tire son épingle du jeu avec des livraisons en hausse de 88,3 %, à 3 884 unités. Mais la part de marché reste modeste, à 14,8 %. Notons que le diesel passe sur le mois à moins de 70 % de pénétration.

Sur l’ensemble du premier semestre, les VUL se replient de 1,9 %. Soit un volume cumulé de 135 343 mises à la route. L’électrique est à 14,5 % de part de marché (19 668 unités) et progresse de 59,1 %. Le diesel perd de son côté 8,1 % mais reste ultramajoritaire avec plus de 70 % du marché.

Reste maintenant à savoir si ces faibles signaux positifs observés en juin vont se prolonger dans le courant de l'été et au-delà. Les entreprises, qui ont largement eu recours aux prolongations de contrats depuis la réforme des AEN, semblent arriver au bout de la logique. En espérant pour le secteur que cela se traduise par un rebond durable du marché.