Les têtes d’affiche électriques du marché automobile français

Jamais autant de voitures électriques n’ont été mises à la route en France. Au cours du premier semestre 2026, ce sont 241 562 unités qui ont été immatriculées dans l’Hexagone, soit une montée en puissance de 63 %, selon AAA Data. Dans le même temps, le marché global n’a progressé que de 1,8 %.

Grâce au leasing social mais aussi à l’accélération des entreprises sur le sujet, l’adoption de l’électrique dans le pays accélère. Les voitures à batterie ont représenté à elles seules 28,2 % des immatriculations nationales sur le semestre. Aucune autre technologie n’a fait mieux.

Renault n°1 de l'électrique

Dans ce contexte porteur, Renault est le constructeur qui tire le mieux son épingle du jeu avec 52 022 mises à la route. Un volume en hausse de 79 %. La marque au losange place cinq modèles dans le top 20 des meilleures ventes.

La R5 E-Tech est deuxième du classement général avec 20 662 livraisons, tandis que le Scenic E-Tech monte sur la troisième marche du podium avec 13 129 unités. La Megane E-Tech est 6e (7 176 unités), la R4 E-Tech 10e (5 589) et la Twingo E-Tech 12e (5 353).

Top 20 des marques sur le marché de l'électrique au premier semestre 2026 :

Marque Volume Évolution 1 Renault 52 022 79 % 2 Tesla 28 694 140,7 % 3 Peugeot 22 858 47,2 % 4 Citroën 16 640 21,2 % 5 Volkswagen 13 503 66,1 % 6 BMW 11 367 63,2 % 7 Skoda 9 568 89,6 % 8 Audi 7 403 4,8 % 9 Hyundai 6 762 108,3 % 10 Ford 6 716 170,9 % 11 Mercedes-Benz 6 591 124 % 12 Mini 6 059 35,4 % 13 Kia 5 878 66,3 % 14 BYD 5 296 37,1 % 15 Cupra 4 452 39,4 % 16 Fiat 4 131 -6,3 % 17 Dacia 4 014 2,3 % 18 Volvo 3 773 52,1 % 19 XPeng 3 288 126,8 % 20 Leapmotor 3 116 156,3 %

Il est en revanche plus surprenant de trouver Tesla à la deuxième place du classement général, avec 28 694 immatriculations. Le constructeur dirigé par Elon Musk est revenu dans les petits papiers des acheteurs après un trou d’air en 2025.

Ses volumes s’envolent de 140,7 % et le Model Y est tout simplement le modèle le plus prisé du marché avec 22 635 livraisons au premier semestre. On trouve également la Model 3 en 9e position (5 985), bien qu’elle ne soit pas écoscorée. Il s’agit du seul modèle du top 20 dans ce cas avec la Dacia Spring (17e, 4 014 unités).

Ford en forte hausse

Peugeot, Citroën et Volkswagen complètent le top 5 des marques, respectivement avec 22 858, 16 640 et 13 503 mises à la route. Toutes les forces en présence profitent de l’engouement pour l’électrique.

Top 20 des modèles électriques livrés au premier semestre 2026 :

Modèle Volume 1 Tesla Model Y 22 635 2 Renault 5 E-Tech 20 662 3 Renault Scenic

E-Tech 13 129 4 Citroën ë-C3 8 520 5 Peugeot e-208 8 049 6 Renault Megane E-Tech 7 176 7 Volkswagen ID.4 6 463 8 Skoda Elroq 6 111 9 Tesla Model 3 5 985 10 Renault 4 E-Tech 5 589 11 Peugeot e-3008 5 568 12 Renault Twingo

E-Tech 5 353 13 Volkswagen ID.3 5 313 14 BMW iX1 5 146 15 Citroën ë-C3 Aircross 4 427 16 Peugeot e-2008 4 255 17 Dacia Spring 4 014 18 Hyundai Kona 3 603 19 Kia EV4 3 463 20 Ford Explorer 3 348

Au sein du top 20, Ford affiche la plus forte progression, à +170,9 %, devant Leapmotor (+156,3 %) et Tesla. XPeng suit de peu, à +126,8 %. À l’inverse, Fiat est la seule marque à perdre du terrain, accusant un repli de ses livraisons de modèles électriques de 6,3 %.