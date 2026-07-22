Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

Le bâtiment compte parmi ceux de la zone d'activité commerciale de Chasseneuil-du-Poitou, à l'entrée de Poitiers (86). Les traces sur la façade laissent deviner qu'il y a encore peu, il s'agissait de l'agence d'un réparateur agréé Peugeot et Citroën. Désormais, le lieu appartient à Stimcar. Mais Yann et Jean-François Brazeau, les fondateurs de l'entreprise, n'en ont pas fait un atelier de reconditionnement de voitures d'occasion comme à leur habitude.

Les deux frères nantais entendent construire un réseau d'établissements ouverts au grand public. Des structures dans lesquelles ils proposeront plusieurs types de services. Comme chez un spécialiste de l'après-vente, les clients y viendront pour des prestations d'entretien et de réparation automobile. Comme chez un marchand, ils s'y rendront tout autant pour profiter des compétences dans le registre du commerce de voitures d'occasion.

Un parcours client après-vente réinventé

Ce centre poitevin vient valider le concept initié plus tôt dans l'année à Angers (49). "Nous avons répété depuis le début de notre aventure entrepreneuriale que le but était, à terme, d'ouvrir des garages. Nous avons été élevés dans cet environnement et nous voulons révolutionner les codes du genre", introduit Yann Brazeau.

Comme dans le reconditionnement de VO, il y a une notion de donneur d'ordre qui pilote précisément les travaux

Riche de l'expérience engrangée dans les dix centres de reconditionnement, des accords sont trouvés localement pour l'approvisionnement en pièces de rechange. Les garages Stimcar s'autorisent à prendre en charge tous les véhicules, aussi bien des clients particuliers que des sociétés environnantes, détentrices de flottes.

Les fondateurs entendent surtout se distinguer avec leur outil informatique. Il propose un tableau de bord accessible au réceptionnaire et au consommateur. Une interface au travers de laquelle le devis est d'abord partagé par le premier et ajusté par le second. "Là encore, comme dans le reconditionnement de VO, il y a une notion de donneur d'ordre qui pilote précisément les travaux en ayant connaissance instantanément de l'ajustement tarifaire", explique Yann Brazeau.

La transparence sera la clé de voûte. Pour se démarquer sur un marché saturé d'enseignes de renom, Stimcar va effectivement jouer la carte de la confiance. "En laissant la main au consommateur, nous lui montrons que nous ne facturons pas des prestations inutiles, d'ailleurs tout est documenté avec des photos, à la manière d'une expertise", ajoute le réceptionnaire du site de Poitiers.

Marchand et agence d'intermédiation en même temps

Dans le domaine des voitures d'occasion, Stimcar veut concentrer tous les savoir-faire. Les fondateurs cherchent actuellement à composer un stock hétérogène de véhicules. Pour y parvenir, une équipe d'acheteurs a été dotée de moyens de prospection. En tant qu'anciens d'Aramisauto pour certains, ils ont avant tout des contacts en Europe.

L'approvisionnement proviendra en partie aussi des particuliers directement. Comme en concessions automobiles, les commerciaux des centres Stimcar pourront à la fois effectuer des reprises de véhicules dans le cadre d'une vente ou procéder à du rachat-cash.

Pour être en phase avec l'époque, le schéma des agences d'intermédiation CtoC compte également dans le panel de prestations. Ce qui devrait bien se combiner avec le service d'entretien-réparation qui voit défiler des voitures tout au long de la journée. Inversement, les clients auront la possibilité de formuler une demande précise que l'équipe d'acheteurs aura pour mission de satisfaire en allant dénicher le bon VO.

Interrogé sur la question, Yann Brazeau s'est gardé pour le moment de communiquer des objectifs. "Nous sommes ambitieux et les moyens dégagés vont le prouver", a-t-il limité sa réponse. À l'image du site de Poitiers, Stimcar montre déjà, en effet, que les fondateurs veulent de belles superficies pour exposer un maximum de voitures en plus de l'offre qui sera "diffusée" sur les écrans des halls commerciaux.

Une douzaine de sites à moyen terme

La définition de l'objectif tient en plus à l'étendue du réseau. Après Angers et Poitiers, Stimcar va ouvrir sous peu un autre garage à Bordeaux (33). L'année 2026 s'achèvera avec trois adresses supplémentaires à inaugurer au second semestre, dont une à Guérande (44) et deux autres en cours de validation. Le maillage va ensuite doubler en 2027 pour atteindre une douzaine d'affaires. L'avantage devrait être, à chaque fois, de pouvoir se reposer sur la mobilité des salariés de la partie atelier.

À chaque fois, il s'agit de trouver des emplacements en périphérie, sur les axes de passage. Dans une France où les agents agréés peinent à trouver des successeurs ou des repreneurs, les deux frères pourraient avoir un boulevard. D'autant que la filiation à Stellantis & You constitue un levier intéressant à activer pour avoir un accès prioritaire aux dossiers.

Si la question se pose, l'adoption d'un nom spécifique n'est pas d'actualité. Le panneau Stimcar restera autant à l'entrée des centres de reconditionnement que sur la façade des garages grand public. Un choix assumé "dans l'optique de développer la marque", confie Yann Brazeau. Le temps dira si ce n'est pas un peu confusant pour les différentes catégories de donneurs d'ordre.