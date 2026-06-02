L’électrique prend le pouvoir dans les flottes

En mai 2026, pour la première fois, les livraisons de voitures électriques ont été majoritaires sur les canaux BtoB. Une nouvelle illustration du bouleversement énergétique en cours dans les flottes automobiles.

13 112 voitures électriques ont été livrées en BtoB en mai 2026. ©AdobeStock-Naypong Studio

42,6 %. Voici la part des immatriculations de voitures particulières électriques sur les canaux BtoB en mai 2026. Pour la toute première fois, les modèles à batterie ont surpassé les autres forces en présence sur le marché des flottes.

Sur le mois écoulé, 13 112 voitures électriques ont été livrées. Un volume en explosion de 128 % ! Dans le même temps, les voitures hybrides (PHEV, HEV et mHEV) ont cumulé 12 595 immatriculations (40,9 % de part de marché), cédant 22,7 % par rapport à mai 2025.

Des volumes globaux qui restent faibles

Le rapport de force s’est donc inversé. Les entreprises se ruent sur les modèles électriques depuis la réforme des avantages en nature de février 2025. Un mouvement qui prend de l’ampleur mois après mois.

Pour autant, le marché des flottes n’en tire pas vraiment avantage avec des volumes qui restent faibles. Soulignons toutefois que, pour la première fois depuis décembre 2024, la catégorie des voitures particulières a terminé en hausse de 1,1 % à 30 802 unités, selon AAA Data.

Le déficit cumulé depuis janvier demeure toutefois conséquent. Les livraisons de VP en BtoB reculent de 8 %, avec seulement 165 813 remises de clés. Les électriques cumulent ici 65 584 livraisons (+75,2 %) pour une part de marché de 39,6 %.

Les VUL à la peine

Les véhicules utilitaires légers, de leur côté, cèdent 8 % en mai, à 19 201 unités. Un volume là aussi très modeste. Les électriques bondissent de 95,9 % mais leur pénétration atteint seulement 16,4 % (3 143 unités). Notons que le diesel tombe à 68,6 % de pénétration. Depuis janvier, les VUL sont dans le rouge, avec un repli de 2,4 % et 109 139 immatriculations.

Au cumul VP et VUL, le mois de mai se solde donc à 50 003 livraisons, un volume en baisse de 2,6 %. Après cinq mois en 2026, le bilan est de 274 952 mises à la route, soit une baisse d’activité de 5,9 %.