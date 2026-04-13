Les utilitaires d'occasion parachèvent un bon premier trimestre 2026

Le mois de mars 2026 s'est bien passé pour les véhicules utilitaires légers revendus sur le marché des véhicules d'occasion. Selon les statistiques de AAA Data, les échanges en France ont fait un bond de 6,4 % par rapport à l'an passé pour ajouter 83 277 transactions au compteur.

Les trois marques domestiques en ont tiré profit. 14 460 exemplaires de Peugeot ont été échangés, soit 8,4 % de plus que l'an passé. Dans le même temps, Citroën a fait une envolée de 9,7 % – soit la deuxième meilleure performance du top 10 – pour ajouter 13 760 unités à son total. Au sommet du classement, Renault a été impliquée dans 24 620 transactions, soit 5,6 % de croissance.

Au rayon des marques importées à l'impact significatif sur le marché, il convient de souligner la bonne dynamique d'Iveco, créditée de 2 540 transactions, soit 9,9 % de mieux que l'an passé. En atteignant 1 380 unités, Toyota réalise une croissance de 17,8 % sur un an.

Ford rattrape Fiat

Tout cela vient parachever un solide premier trimestre 2026 pour les véhicules utilitaires d'occasion. La France a été le théâtre de 229 558 échanges au cours de la période. Par rapport à l'an passé, le marché gagne 1,2 %.

Renault est à l'équilibre, à 67 977 unités. Ses rivales lui ont repris du terrain : AAA Data rapporte des progressions de 3 % pour Peugeot (à 40 150 unités) et de 3,7 % pour Citroën (plus de 38 000 unités).

Fiat et Mercedes font office de grands perdants de cette entame d'exercice. L'activité a ralenti de 1,5 % pour la marque italienne (à moins de 16 250 unités). Quant aux utilitaires d'occasion de la gamme allemande, ils ont perdu 2,4 % par rapport à l'an dernier, à 12 465 unités.

Une situation dont Ford tire pleinement profit. À la faveur d'une croissance de 2,1 %, la marque à l'ovale termine le premier trimestre 2026 avec presque 16 100 transactions. Elle met donc la pression sur Fiat, à laquelle elle pourrait ravir la symbolique place de cheffe de file au classement des importateurs.

Une tendance de fond

Au fil des douze derniers mois écoulés, la France a vu 889 605 véhicules utilitaires d'occasion changer de main. Comparativement à la période précédente, le marché a gagné 3,8 %.

Toutes dans le vert, les marques nationales suivent la même tendance qu'en ce début 2026 : Peugeot (+4,4 %, à 151 800 unités) et Citroën (+5,5 %, à 141 100 unités) reprennent du terrain à Renault (+3 %, à 259 100 unités).

Globalement, le segment des véhicules utilitaires d'occasion doit sa progression sur douze mois glissants aux tranches d'âges les plus âgées. Celle des 6-10 ans est donnée en croissance de 6,9 %, à 266 000 unités, celle des 11-15 ans améliore le score de 4,1 %, à 148 500 unités, et celle des plus de 16 ans affiche +5,7 %, à 250 800 unités.