Fiat Professional ouvre 2026 sur une belle dynamique commerciale

Le constructeur italien a vu ses volumes de ventes augmenter de 42,9 % au premier trimestre 2026, à 6 284 unités. Avec une part de marché de 7,1 %, Fiat Professional est donc la cinquième marque la plus plébiscitée sur le marché des véhicules utilitaires en ce début d’année. En revanche, ses immatriculations de VUL électriques peinent encore à décoller.

Fiat Professional a terminé le premier trimestre 2026 à la cinquième place des marques vendant le plus de véhicules utilitaires en France. ©Stellantis

Fiat Professional démarre l’année 2026 sur les chapeaux de roue. Pour présenter ses résultats commerciaux du premier trimestre, le constructeur italien a convié la presse au sein de la concession du groupe Martenat (Normandie Distribution), située à 15 minutes de Rouen (76). Un site qui a d’ailleurs la particularité d’être le seul en France à distribuer uniquement la marque Fiat Professional.

Au premier trimestre 2026, le constructeur italien de véhicules utilitaires a ainsi vu ses immatriculations bondir de 42,9 % sur le marché français, pour atteindre 6 284 exemplaires. Une performance qui place Fiat Professional à la cinquième place des marques les plus plébiscitées sur le marché des utilitaires. Sa part de marché de 7,1 % lui permet en effet de se retrouver devant des constructeurs tels que Volkswagen (4 150 ex. ; +32,7 %) ou Mercedes-Benz (3 811 ex. ; -4,2 %).

Au global, le marché des véhicules utilitaires neufs termine le premier trimestre 2026 dans le vert (+3,7 %), avec 88 608 exemplaires écoulés. Un chiffre encourageant mais qui reste néanmoins bien en dessous des niveaux recensés avant 2020. "Nous estimons que les volumes de ventes de VUL neufs ont baissé de 30 % par rapport aux années références d’avant Covid", glisse Guillaume de la Giraudière, directeur des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional pour la France.

Qui poursuit : "Sur ce début d’année, le niveau de prise de commandes sur le marché des utilitaires reste tout de même plutôt bien orienté, ce qui est très encourageant pour le reste de l’exercice 2026. Chez Fiat Professional, nous constatons d’ailleurs une dynamique très positive au cours des six derniers mois, portée notamment par notre Ducato, mais aussi, de plus en plus, par nos Scudo et Doblò."

Le Ducato en locomotive

Chez Fiat Professional, ce sont trois véhicules utilitaires qui font la grande majorité des volumes. Il y a donc tout d’abord le Doblò, un petit fourgon disponible en essence, en diesel ou en 100 % électrique (337 km d’autonomie). Il représente néanmoins seulement 11,2 % des ventes de la marque, avec 701 exemplaires écoulés au premier trimestre 2026.

Vient ensuite le Scudo, un fourgon de taille moyenne, proposé à la fois en diesel et en 100 % électrique (223 ou 352 km d’autonomie selon les versions). Concernant ses immatriculations, il fait légèrement mieux que son petit frère, avec 827 unités recensées sur les trois premiers mois de l’année.

Près de trois quarts des volumes de Fiat Professional sont donc assurés par le Ducato, également disponible en versions diesel ou 100 % électrique (424 km d’autonomie). Best-seller incontesté de la marque, le grand fourgon s’est ainsi livré à pas moins de 4 697 exemplaires au premier trimestre 2026. En guise de comparaison, il fait mieux que ses cousins, le Peugeot Boxer (2 292 ex.) et le Citroën Jumper (1 917) réunis, pourtant considérés comme deux acteurs de poids sur le marché français.

L’électrique peine encore à convaincre

Si Fiat Professional dispose aujourd’hui d’une gamme complète de véhicules utilitaires 100 % électriques, cette énergie représente à peine 10 % du mix de ses ventes depuis le début de l’année 2026. "Mais grâce aux offres que nous proposons actuellement à nos clients, nous sommes désormais plus proches des 15 % de livraisons d’utilitaires en électrique. Nous espérons d’ailleurs pouvoir conserver cette tendance d’ici à la fin de l’année 2026", explique Guillaume de la Giraudière.

Pour tenter de stimuler la demande des VUL électriques, Stellantis a récemment mis en place une offre exceptionnelle proposant ses utilitaires électriques à des loyers équivalents à ceux des versions diesel. Disponible jusqu'au 30 juin 2026 dans toute l’Europe, cette campagne commerciale concerne, entre autres, le Fiat e-Doblò. Un pari audacieux pour le constructeur, mais qui a pour objectif d’anticiper le nouvel objectif de Bruxelles sur les émissions de CO2 des VUL, qui prévoit une baisse de 40 % pour 2030 par rapport à 2021 (au lieu de 50 % prévus initialement).

"Nous nous mettons en ordre de marche pour atteindre les nouveaux seuils fixés par Bruxelles. Mais je pense qu’il sera tout de même difficile d’atteindre les 40 % de mix de ventes d’utilitaires électriques. C’est un pas de géant ! D’autant que chez Fiat Professional, nous avons une typologie de clients très orientée vers les sociétés de messagerie ou de transport, qui représentent une grande part de nos volumes de vente. Et ce type de flottes est malheureusement plus difficile à électrifier", souligne le directeur de Fiat Professional.

Le Fiat Tris arrive en France fin 2026

L’actualité produits sera relativement calme chez Fiat Professional en 2026. Hormis quelques séries spéciales, à l’image du Scudo S-Design, il ne faudra pas s’attendre à des nouveautés majeures. Le prochain gros renouvellement concernera le Ducato, prévu en 2028.

En revanche, la marque italienne prévoit tout de même de lancer son Tris en France dès cette année. Commercialisé dans un premier temps en Italie, ce véhicule à trois roues 100 % électrique fera donc son apparition sur les routes françaises à l’automne 2026, d’abord dans une version pick-up.

Ce tripoteur repose sur la même base que la Fiat Topolino et est donc davantage destiné à la livraison du dernier kilomètre. Avec une autonomie maximale de 90 km, le Tris peut en effet transporter plus de 500 kg de charge utile et offre un vaste espace de chargement, avec environ 2,25 m2 de surface utile, soit de quoi accueillir une palette euro standard.

"Nous sommes convaincus qu’il y a un marché pour ce type de véhicules. Nous nous devons de proposer des solutions de mobilité alternatives. Surtout quand il s’agit de rouler en milieu urbain, comme dans les centres-villes par exemple, qui sont parfois difficiles d’accès pour de gros fourgons", déclare Guillaume de la Giraudière.

À terme, le Tris sera disponible en trois configurations, châssis-cabine, plateau et pick-up, et offrira un vaste choix de personnalisation. Mais l’un des principaux atouts du triporteur reste son gabarit parfaitement adapté au milieu urbain. Son format compact, notamment caractérisé par sa longueur de 3,17 m, associé à un rayon de braquage de 3,05 m, lui permet de se glisser aisément dans les rues étroites des centres-villes.

"Le Fiat Tris est un bon moyen de rendre la mobilité 100 % électrique accessible. Sur ce genre de véhicules, nous pouvons en effet nous passer d’Adas et, de manière générale, de tous les équipements électroniques, qui peuvent faire considérablement augmenter la facture", conclut le directeur de Fiat Professional, bien que ses tarifs français ne soient pour l’heure pas encore connus.