Fiat Professional va lancer son triporteur 100 % électrique en Europe

Présent au salon de Bruxelles 2026, Fiat Professional a annoncé que le Tris, un véhicule à trois roues 100 % électrique, allait faire ses débuts sur les différents marchés européens. Reposant sur la même base que la Citroën Ami, ce triporteur peut transporter plus de 500 kg de charge utile sur 90 km.

Déjà commercialisé en Afrique et au Moyen-Orient, le Tris fera également ses débuts sur les différents marchés européens en 2026, à commencer par l’Italie. ©Fiat Professional

Stellantis Pro One sort l'artillerie lourde au salon de Bruxelles 2026. La business unit dédiée aux véhicules utilitaires du groupe dirigé par Antonio Filosa a pour l’occasion regroupé ses quatre marques, Peugeot, Citroën, Opel et Fiat Professional, sur un même stand situé dans le hall 5. Au total, sept modèles y sont exposés, couvrant tous les segments, de la micromobilité aux grands fourgons.

Il y a les séries spéciales des Peugeot Partner Long et Citroën Berlingo XTR pour représenter la gamme des fourgons compacts, la série spéciale Opel Vivaro Sportive pour les fourgons de taille moyenne, ainsi que le Fiat Ducato Fourgon Tôlé et le Citroën Jumper Plateau Double Cabine pour les grands fourgons.

Pour ce qui est de la micromobilité, Stellantis Pro One a décidé d’exposer la Citroën Ami Cargo et surtout une vraie nouveauté pour l’Europe : le Fiat Professional Tris. Déjà commercialisé en Afrique et au Moyen-Orient, ce triporteur 100 % électrique fera donc également ses débuts sur les différents marchés européens en 2026, à commencer par l’Italie.

Un véhicule dédié à la livraison du dernier kilomètre

Reposant sur la même base que le Citroën Ami Cargo et que l’Opel Rocks avec kargo kit, ce véhicule à trois roues 100 % électrique est donc, à l’instar de ses cousines, destiné à la livraison du dernier kilomètre. Avec une autonomie maximale de 90 km, le Tris peut transporter plus de 500 kg de charge utile et offre un vaste espace de chargement, avec environ 2,25 m2 de surface utile, soit de quoi accueillir une palette euro standard.

Disponible en trois configurations, châssis-cabine, plateau et pick-up, il offre un vaste choix de personnalisation. Mais l’un des principaux atouts du Tris reste son gabarit parfaitement adapté au milieu urbain. Son format compact, notamment caractérisé par sa longueur de 3,17 m, associé à un rayon de braquage de 3,05 m, lui permet de se glisser aisément dans les rues étroites des centres-villes.

Ses performances restent toutefois limitées mais largement suffisantes pour un usage urbain. Le Tris est en effet propulsé par un moteur électrique de 48 V délivrant une puissance de 9 kW et un couple maximal de 45 Nm. Sa vitesse de pointe est de 45 km/h. Côté recharge, sa batterie lithium d’une capacité de 6,9 kWh peut être rechargée de 0 à 80 % en seulement 3h30, et atteint une charge complète en 4h40, via une prise domestique standard.

Enfin, le Tris embarque également une prise USB-C et une prise 12 V permettant de recharger facilement les appareils. Il est également équipé d’un combiné numérique moderne de 5,7 pouces, qui affiche les informations de conduite essentielles, notamment la distance restante et le niveau de la batterie.