Éric Laforge revient chez Stellantis pour diriger Pro One

La responsabilité de la division du groupe dédiée aux véhicules utilitaires légers est confiée à Éric Laforge. Il succède à Anne Abboud et reporte à Emanuele Cappellano, directeur des opérations de la région Europe élargie et directeur de Stellantis Pro One.

Éric Laforge signe son retour au sein du groupe Stellantis. ©Stellantis

Éric Laforge effectue son retour au sein du groupe Stellantis, moins d’un an après l’avoir quitté. Il est nommé responsable de Pro One, la division du constructeur dédiée aux véhicules utilitaires légers, à compter du 1er janvier 2026.

Il s’apprête à succéder à Anne Abboud, qui quittera l’entreprise d’ici fin janvier, dix ans après l’avoir rejointe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Éric Laforge sera directement rattaché à Emanuele Cappellano, directeur des opérations de la région Europe élargie et directeur de Stellantis Pro One.

"Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau Éric à ce poste stratégique, déclare ce dernier. Sa connaissance approfondie de la culture automobile et sa riche expérience dans le segment des véhicules professionnels seront des atouts déterminants pour renforcer notre position mondiale dans le domaine des véhicules utilitaires et sur le marché B2B."

"Je souhaite également exprimer mes sincères remerciements à Anne pour sa contribution déterminante à Stellantis durant ses dix années d’engagement, et lui adresser mes meilleurs vœux pour la suite de son parcours", ajoute Emanuele Cappellano.

En avril dernier, Éric Laforge avait rejoint le groupe Renault pour occuper le poste de vice-président des services commerciaux. L’escapade aura donc été de courte durée pour celui qui a débuté sa carrière chez Fiat en 1990 et qui a effectué toute sa carrière au sein du groupe FCA, devenu Stellantis en 2021 à la suite du rapprochement avec PSA.

Diplômé de l’École supérieure de gestion et finance (ESGF) à Paris, Éric Laforge a notamment été directeur général de FCA en Suisse, puis en Allemagne. De 2015 à 2018, il a exercé les fonctions de directeur de plusieurs marchés au sein de Mopar Parts & Services.

En 2019, il est nommé directeur des véhicules particuliers et des utilitaires légers pour l’Europe centrale chez FCA, avant de prendre la direction de Fiat Professional. Il fut ensuite promu, en 2021, à la tête de la Pro One en Europe. De 2023 à début 2025, il a dirigé les marques Jeep, Ram et Dodge sur l’ensemble du périmètre Europe élargie.