Nouvelle session de chaises musicales chez Stellantis
Publié le 7 novembre 2025
La valse des dirigeants reprend de plus belle chez Stellantis. Le groupe automobile dirigé par Antonio Filosa vient en effet d’annoncer une nouvelle vague de nominations pour des postes de direction à l’échelle européenne.
D’abord, Maurizio Zuares est nommé responsable des opérations commerciales pour l’Europe élargie, en remplacement de Luca Napolitano. Ce dernier échange également de poste avec Roberta Zerbi, pour prendre la tête de Stellantis & You ventes et services, lui laissant donc la direction de la marque Lancia.
De son côté, Marco Bo est confirmé à la direction des services clients et sera désormais rattaché directement à Emanuele Cappellano, tout en relevant fonctionnellement d’Alison Jones, directrice mondiale des pièces et services et de l’économie circulaire.
Simonetta Cerruti succède à Maurizio Zuares chez Maserati Commercial, où elle rendra compte à Santo Ficili au sein de Maserati Operations. Enfin, la nouvelle nommée est quant à elle remplacée par Erica Ferraioli, au poste de responsable des marques Alfa Romeo et Lancia pour l’Europe élargie.
"Je suis convaincu que ces nouvelles nominations jouent un rôle clé dans le renforcement de l’orientation client, qui demeure l’une des valeurs fondamentales de notre entreprise et une priorité pour notre région", a réagi Emanuele Cappellano, le patron de Stellantis Europe, dans un communiqué.
Avant de poursuivre : "En parallèle, elles permettront à notre extraordinaire équipe européenne de libérer tout le potentiel de nos marques et de nos produits, en s’appuyant sur l’expertise unique et les parcours complémentaires de nos collaborateurs."
