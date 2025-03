Le groupe Renault renforce ses effectifs avec l’arrivée d’Eric Laforge

Le groupe Renault annonce la nomination d’Eric Laforge, au poste de directeur des services commerciaux. L’ancien responsable des marques Jeep, RAM et Dodge sur le périmètre de l’Europe élargie rejoindra le constructeur au losange à compter du 1er avril 2025 et succédera donc à Xavier Martinet.

Anciennement chez Stellantis, Eric Laforge rejoindra le groupe Renault le 1er avril 2025. ©Renault

À partir du 1er avril 2025, Eric Laforge sera le nouveau directeur des services commerciaux du groupe Renault. Il succédera ainsi à Xavier Martinet, nommé directeur général de Hyundai Motor Europe en novembre 2024, et sera donc sous la responsabilité de Luca de Meo, patron du groupe Renault.

Fort d’une carrière de plus de 30 ans dans l’automobile, Eric Laforge a d’abord commencé chez Fiat Auto en 1990, où il a passé plusieurs années dans le domaine commercial en France et en Italie, et en tant que directeur général de FCA en Suisse, puis en Allemagne.

De 2015 à 2018, il a été directeur de plusieurs marchés au sein de l’équipementier MOPAR Parts & Services. En 2019, Eric Laforge devient directeur véhicules particuliers et utilitaires Europe centrale de FCA, avant de diriger Fiat Professional. Deux ans plus tard, il est nommé directeur de la business unit véhicules utilitaires de Stellantis sur l’Europe. Enfin, de 2023 à début 2025, il fut également en charge des marques Jeep, RAM et Dodge sur le périmètre de l’Europe élargie.

"Je suis très heureux de vous annoncer que je rejoindrai le groupe Renault le 1er avril 2025 en tant que directeur des services commerciaux. C’est un honneur et un défi passionnant de rejoindre le groupe Renault dans quelques semaines. Je tiens donc à remercier Luca De Meo pour sa confiance et son soutien dans ce nouveau chapitre de ma déjà longue carrière", a réagi Eric Laforge sur LinkedIn.