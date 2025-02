Bruno Laforge, nouveau DRH du groupe Renault

Dès le 1er avril 2025, le groupe Renault accueillera son nouveau directeur des ressources humaines. Bruno Laforge succédera ainsi à François Roger et rejoindra la "leadership team" du constructeur, directement rattachée à Luca de Meo.

Après le départ brutal de François Roger, au poste de directeur des ressources humaines du groupe Renault, le constructeur annonce l'arrivée de Bruno Laforge au 1er avril 2025 à cette fonction.

Âgé de 56 ans, ce dernier a effectué la majorité de sa carrière au sein des ressources humaines dans différents secteurs centrés sur la tech.

Bruno Laforge a notamment travaillé dans le secteur de l’énergie en tant que vice-président des ressources humaines et responsable des fusions et acquisitions. Il a ensuite rejoint l'industrie pharmaceutique et Sanofi où il a occupé successivement, pendant douze ans, le poste de vice-président RH en R&D, le poste de senior vice-president RH de la division Vaccins, puis celui de senior vice-president Europe, et enfin senior vice-president chief human resources officer & RSE en vue d’une nouvelle organisation de la chimie.

Il est actuellement chief human resources officer au sein de Capgemini, entreprise qu'il a rejoint début 2023, pour en piloter la transformation.