Axel Plasse va diriger l'Hypertech Alpine

Aujourd'hui chez Valeo, mais riche d'un parcours de près de 20 ans dans le groupe Renault et notamment dans la F1 et le fameux V10 du losange, Axel Plasse orchestrera, à partir du 1er septembre 2025, le site de Viry-Châtillon (91) devenu l'Hypertech Alpine.

Axel Plasse arrive à la tête de l'Hypertech Alpine à partir du 1er septembre 2025. ©Alpine

Le site de Viry-Châtillon (91), cœur des exploits de Renault en Formule 1 et devenu l'Hypertech Alpine, tient son nouveau patron. En effet, Axel Plasse, qui a participé au succès du V10 Renault en F1, revient à ses premières amours.

Le 1er septembre 2025, le nouvel arrivant remplacera et sera le supérieur hiérarchique de Bruno Famin qui est nommé directeur Motorsport en charge des activités sports mécaniques du site de Viry.

"Je tiens tout d'abord à remercier Bruno, qui a dirigé le site de Viry-Châtillon pendant trois ans et a mené à bien la première étape de sa transformation en Hypertech Alpine grâce à son engagement continu", a souligné Philippe Krief, directeur général d'Alpine et directeur des technologies du groupe Renault.

Philippe Krief poursuit : "Je me réjouis d'accueillir Axel, de retour au sein du groupe, et de travailler en étroite collaboration avec lui. Son expérience dans le domaine des voitures de série et du sport automobile viendra compléter celle des équipes déjà bien établies, et je ne doute pas qu'il réussira dans cette nouvelle étape cruciale de la transformation de notre centre d'excellence."

Maintenant baptisé Hypertech Alpine, ce lieu d'excellence se concentre sur "le développement de véhicules ultrahaute performance et d'innovations en technologies avancées, pour Alpine et le Groupe Renault", explique le constructeur français.

Diplômé de l'ISAE-Supaero, de l'IFPEN School et de HEC Paris, Axel Plasse a débuté sa carrière en 1993 en tant qu'ingénieur d'essai banc au sein de Renault Sport F1. Après 23 ans au sein de la division sport automobile de Renault, avec un rôle actif lors du premier titre constructeur remporté par Renault F1 en tant que directeur de projet du moteur RS25 V10.

En 2017, bien que restant attaché au losange, il rejoint l'industrie et le groupe Renault en qualité de directeur de la stratégie de développement des moteurs et boîtes de vitesses de l'Alliance.

Depuis 2021, Axel Plasse était dans les rangs de l'équipementier Valeo avec, dernièrement, le poste de directeur de la R&D et du marketing produit de la division Power Mechanical.