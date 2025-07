Boreal : le nouveau C-SUV du plan mondial de Renault prend la route

Présenté au Brésil, le Boreal marque une nouvelle étape dans la stratégie "International Game Plan" du groupe. Ce SUV du segment C, cousin du Dacia Bigster, incarne la montée en gamme souhaitée par Renault hors d’Europe, avec un design affirmé, une connectivité haut de gamme et une large palette de motorisations. Objectif : dépasser 5 % de part de marché sur cinq régions clés.

Le Boreal est la quatrième étape du plan International Game Plan, déployé sur cinq marchés clés : Amérique latine, Maroc, Turquie, Inde et Corée du Sud. ©Renault

La carrière du Renault Boreal commence officiellement ce 9 juillet 2025. Présenté au Brésil, ce SUV du segment C incarne les nouvelles ambitions internationales du groupe Renault. En 2024, les marchés hors Europe ont représenté 35 % des ventes globales du constructeur, avec 560 000 unités sur un total de 1 577 351 véhicules.

Le Boreal est la quatrième étape du plan International Game Plan, déployé sur cinq marchés clés : Amérique latine, Maroc, Turquie, Inde et Corée du Sud. Renault y investit trois milliards d’euros pour lancer huit nouveaux modèles, afin de doubler la valeur par véhicule vendu.

Après les Kardian et Duster (2023) puis le grand Koleos (2024), le Boreal prend le relais, reposant sur la plateforme RGMP – une déclinaison de la CMF-B utilisée notamment par le Dacia Bigster.

Un SUV familial et polyvalent

Cousin du Bigster, le Boreal affiche une longueur de 4,56 m, un empattement de 2,70 m, une largeur de 1,84 m, et une garde au sol de 21 cm, offrant 586 litres de coffre (jusqu’à 1 800 litres banquette rabattue).

"Boreal est un emblème de notre ambition sur la scène internationale. Mais il va également apporter plus de valeur et une vraie montée en gamme. Boreal est la preuve que nous exécutons notre stratégie à l'international basée sur quatre piliers : la localisation, l'électrification, le passage au C avec plus de valeur et la hausse du revenu par unité vendue", assure Fabrice Cambolive, directeur général de Renault.

Design valorisant et technologies embarquées

Le design a été confié à Gilles Vidal et son équipe, avec pour objectif d’offrir une silhouette dynamique malgré un gabarit généreux. À bord, la connectivité premium est au rendez-vous, avec le double écran flottant, l’environnement OpenR Link avec Google intégré, Google Maps, et plus de 100 applications disponibles.

Le Boreal devient ainsi le premier modèle Renault vendu hors Europe avec Google intégré. Son design extérieur se distingue par une nouvelle signature lumineuse et des modules LED inspirés du logo Renault.

Pas moins de 24 systèmes d’aide à la conduite sont proposés, parmi lesquels l'alerte de franchissement de lignes, l'avertisseur d'angle mort, la détection avant et arrière avec la correction de trajectoire d'urgence, l'assistant d'arrêt d'urgence...

Deux sites de production pour un déploiement mondial

Pour répondre aux spécificités fiscales et réglementaires des marchés hors Europe, la production sera basée sur les sites de Curitiba, au Brésil, pour 17 pays d'Amérique latine et en Turquie, à Bursa, pour 54 autres marchés d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et des pays méditerranéens.

Le SUV du segment C sera d'abord fabriqué, à partir de novembre 2025 dans l'usine brésilienne, pour les marchés

latino-américains, où il affrontera les Jeep Compass et Toyota Corolla Cross. Il sera ensuite lancé en 2026, depuis l'usine turque de Bursa (qui fabrique actuellement la Renault Clio), vers le Moyen-Orient, le Maroc ou l'Egypte, où il se positionnera face au Nissan Qashqai et au Hyundai Tucson.

"Clairement, notre objectif est de dépasser 5 % des marchés visés. À partir de ce seuil, nous sommes visibles, crédibles et nous pouvons nous développer", affirme Fabrice Cambolive. Si le prix de vente n'est pas encore connu, le directeur de Renault devra se positionner sur chacun de ces marchés en fonction de la concurrence (occidentale, coréenne ou chinoise), mais aussi en fonction de l'inflation, notamment dans les pays d'Amérique latine.

Ventes mondiales de Renault en 2024 Volumes Part de marché nationale (en %) Maroc 67 600 18 Turquie 167 260 10,8 Brésil 139 200 5,6 Argentine 35 600 10 Mexique 30 000 2 Colombie 25 300 13,5 Inde 41 700 1 Corée 40 000 2,5 Autre 13 340 Total 560 000 Source Renault

Variétés de motorisations

Le Boreal propose une large gamme de motorisations, incluant l'essence, Flex fuel (éthanol), le mild hybrid et le full hybrid.

Toutes reposent sur le bloc 1.3 TCe turbo, associé à une boîte automatique à double embrayage humide EDC à six rapports.