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Constructeurs

Jean-Dominique Senard ouvre sa succession à la tête de Renault

Publié le 30 avril 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Président du conseil d'administration du groupe Renault depuis 7 ans, Jean-Dominique Senard a officialisé qu'il ne ferait pas un mandat supplémentaire. Il quittera ses fonctions en 2027 et veut s'attacher d'ici là à trouver son successeur.
Jean-Dominique SENARD
Jean-Dominique Senard quittera son poste de président du conseil d'administration du groupe Renault en 2027. ©Renault

C'était un secret de polichinelle. Jean-Dominique Senard a confirmé qu'il ne resterait pas à la présidence du conseil d'administration de Renault au-delà de son mandat actuel qui prendra fin en 2027.

 

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"Cela fait maintenant sept ans que j'ai l'honneur de présider le groupe Renault, il me reste une année pour aller au bout de mon mandat", en 2027, a indiqué Jean-Dominique Senard lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe Renault.

 

Le produit reste au cœur du plan du groupe Renault

 

"Mais je ne ferai pas le mandat de trop, et j'aurai à cœur d'assurer que ma succession se déroule avec une seule obsession : la défense des intérêts de l'entreprise et de ses équipes" a encore souligné le président.

 

Une arrivée en pleine turbulences

 

Début 2019, Jean-Dominique Senard, alors patron de Michelin, avait été appelé à la rescousse par l’État pour reprendre un main un groupe traumatisé par l'affaire Carlos Ghosn. Ce dernier venait de démissionner après son arrestation à Tokyo par les autorités japonaises fin 2018 pour malversations (sa fuite rocambolesque au Liban aura lieu fin 2019).

 

"Au plus fort de la crise de 2019, j'avais dit qu'un jour le groupe retrouverait le rang qu'il mérite, (...) il me semble qu'il y avait une bonne part d'auto-persuasion, mais le talent et la résilience des équipes, ainsi que la solidité de la gouvernance du groupe quels que soient les aléas m'ont finalement donné raison pour le bénéfice de tous", a déclaré Jean-Dominique Senard, 73 ans, qui y trouve "un grand motif de reconnaissance et aussi un peu de fierté".

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