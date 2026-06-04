GRDF renouvelle son partenariat avec The Future is Neutral

Publié le 4 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Initié en 2024, le partenariat entre GRDF et The Future is Neutral est reconduit pour trois années supplémentaires. Près de 650 véhicules en fin de vie sont collectés par an, puis orientés vers des filières de réemploi et de recyclage, ce qui représente 10 % de la flotte du premier distributeur de gaz français.

Depuis 2024, The Future is Neutral s'occupe de la gestion de la fin de vie de la flotte de véhicules de GRDF. ©The Future is Neutral

GRDF rempile pour trois ans avec The Future is Neutral. Depuis 2024, le premier distributeur de gaz français a confié la gestion de la fin de vie de sa flotte de véhicules à la filiale dédiée à l'économie circulaire du groupe Renault et Suez. Chaque année, ce sont ainsi près de 650 véhicules qui sont collectés par The Future is Neutral, soit environ 10 % du parc de GRDF. Grégoire de Franqueville prend la tête de The Future is Neutral "Nous avons choisi The Future is Neutral pour son expertise et sa capacité à proposer une solution complète, fiable et compétitive. Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de décarbonation. Dans une logique d’exemplarité, nous accélérons la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées à notre activité et réduisons ainsi l’empreinte carbone de l’entreprise", a déclaré Bertrand Camilli, directeur immobilier et mobilités de GRDF. Un partenariat organisé en trois étapes Pour accompagner le premier distributeur de gaz français, The Future is Neutral s’appuie sur l’expertise de ses filiales Gaia et Indra, permettant à GRDF de bénéficier de six sites de collecte et de prise en charge des véhicules répartis sur le territoire français. La filiale du groupe Renault et Suez offre dès lors une solution complète de gestion des véhicules en fin de vie incluant la collecte, le contrôle, la préparation, le réemploi et la valorisation des pièces et matières. La première étape est le transfert et la sécurisation des données véhicules, avec une traçabilité administrative et la formation des équipes. La deuxième consiste en la gestion opérationnelle des flux, incluant la validation des informations, l’enlèvement rapide des véhicules, puis leur expertise et préparation. Recyclage automobile : The Future is Neutral entre au capital de Pollini Group en Italie Enfin, dernière étape, les véhicules sont réemployés ou valorisés via la revente ou le démantèlement dans le réseau Indra, avec un archivage et un suivi réglementaire complets. De son côté, Gaia fournit à GRDF un reporting mensuel afin de mesurer le niveau de décarbonation de sa flotte. "Nous sommes ravis de compter GRDF parmi nos partenaires. En tant qu’acteur de référence de l’économie circulaire automobile en Europe, nous accompagnons les entreprises dans la gestion des véhicules en fin de vie de leurs flottes, avec une approche industrielle et compétitive. Nos solutions répondent à un besoin stratégique pour tous les propriétaires de flottes, grands comptes et loueurs", a réagi Olivier Jean, directeur business développement et partenariats de The Future is Neutral.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.