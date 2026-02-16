Grégoire de Franqueville prend la tête de The Future is Neutral

Publié le 16 février 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

À partir du 1er mars 2026, Grégoire de Franqueville va diriger The Future is Neutral, la filiale dédiée à l'économie circulaire de Renault et Suez. Il succède à Jean-Philippe Bahuaud qui devient directeur programme des berlines du segment B du constructeur.

Grégoire de Franqueville succède à Jean-Philippe Bahuaud à la direction de The Future is Neutral. ©Renault

À la tête de The Future is Neutral depuis 2022, Jean-Philippe Bahuaud passe la main. En effet, le 1er mars 2026, Grégoire de Franqueville va lui succéder au poste de CEO de la filiale de Renault et de Suez dédiée à l'économie circulaire. Jean-Philippe Bahuaud reste dans le groupe Renault en devenant directeur programme du segment B-Low, qui compte notamment les R5, Clio, Twingo et Sandero. "Je suis très heureux de rejoindre The Future is Neutral à un moment charnière pour l’industrie automobile", a déclaré le nouveau CEO dans un communiqué. Notre priorité, avec l’équipe engagée de Neutral, demeure de servir l’ensemble des acteurs de l’industrie automobile, avec des solutions de plus en plus compétitives, afin de renforcer l’indépendance stratégique de l’Europe et notre contribution environnementale." Flins : comment Renault transforme une usine en modèle d’économie circulaire avec The Future Is Neutral Diplômé de l’École centrale de Nantes, Grégoire de Franqueville a débuté sa carrière chez Michelin, avant de rejoindre Renault Group. Après une dizaine d’années à la direction de l’ingénierie, il a piloté les programmes Qashqai et X-Trail chez Nissan au Japon. Durant son parcours, il a également piloté le projet Horse, avant de prendre en charge la stratégie, les partenariats et le business développement de l’activité VUL de Renault. Quant à Jean-Philippe Bahuaud, il a déjà évoqué son nouveau rôle : "En prenant la direction du programme des Clio, R5, Sandero et autres citadines des marques de Renault Group, je m’attacherai à renforcer, avec les marques, la compétitivité et l’attractivité de ces véhicules clés au cœur de leurs marchés, qui demeurent essentiels à la mobilité de millions de clients en Europe."

