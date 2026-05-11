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Constructeurs

Thibault Paland rend les clés de Renault Commerce Maroc

Publié le 11 mai 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
En poste depuis l'été 2024, Thibault Paland a quitté sa fonction de directeur général de Renault Commerce Maroc, au 30 avril 2026. Il a également mis fin, d'un commun accord avec ses supérieurs, à ses mandats de patron de Dacia et Alpine dans le pays.
Renault Maroc Thibault Palland
Thibault Palland quitte ses fonctions au sein de Renault Maroc. ©Renault

Grosse surprise dans le groupe Renault au Royaume du Maroc. D'un commun accord avec sa hiérarchie, Thibault Paland a acté son départ de Renault Commerce Maroc. Son mandat a pris fin le 30 avril 2026, selon une information de nos confrères du média local Eco Auto. Par la même occasion, Thibault Paland a cessé ses activités de directeur des marques Dacia et Alpine au Maroc.

 

L'ancien directeur général de Mobilize Financial Services avait posé ses valises dans le pays en août 2024. Depuis cette date, il a œuvré à la consolidation de Dacia dans un contexte de concurrence croissante au Maroc.

 

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Pour l'heure, aucun motif n'a été avancé quant à la fin soudaine de cette mission au sein de la filiale de constructeur automobile français. Son successeur n'a pas encore été désigné. Dans cet intervalle de temps, le rôle laissé vacant par Thibault Paland sera assuré par Mohammed Bachiri, l'actuel directeur général de Renault Group Maroc.

 

Ce dernier évolue au sein de Renault depuis 2006. Il a d’abord été directeur des ressources humaines de la filiale marocaine, avant de faire un bref passage à l'usine de Valladolid en Espagne. Ces dix dernières années, le constructeur lui a confié la direction de l'usine de Casablanca, puis de celle de Tanger avant de le nommer à son poste du moment, en décembre 2021.

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