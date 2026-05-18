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Constructeurs

Renault Niagara : le pick-up de la reconquête latino-américaine

Publié le 18 mai 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
La marque Renault annonce son retour sur le segment des pick-up en Amérique latine avec le Niagara. Ce modèle sera assemblé en Argentine et commercialisé d’ici fin 2026.
Renault Niagara
Le Renault Niagara sera dévoilé le 10 septembre 2026. ©Renault

Dans sa quête d’internationalisation, Renault va se doter d’une arme incontournable en Amérique latine. La marque va compléter son catalogue local avec un nouveau pick-up, qui prendra le nom de Niagara.

 

L’Amérique latine est une zone où les pick-up sont rois. Or, depuis la fin de l’Alaskan en 2025, Renault en était dépourvu. Un manque qui sera comblé d’ici la fin de l’année 2026. Le Niagara, dévoilé le 10 septembre 2026, sera en effet produit dans l’usine argentine de Cordoba et commercialisé dans la foulée.

 

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"Nous sommes impatients de révéler Renault Niagara en Argentine. Ce nouveau pick-up vient renforcer notre gamme dans les pays d'Amérique latine. Conçu par les équipes pour être polyvalent, habitable et confortable, ce pick-up au design puissant répondra aux attentes de l'ensemble de nos clients", assure Jan Ptacek, directeur de la division VU de Renault.

 

Inspiré du Renault Niagara Concept révélé en 2023, le Niagara fait partie des 14 modèles de la marque qui doivent voir le jour hors d’Europe d’ici la fin de la décennie. Renault vise plus de deux millions de véhicules vendus par an d'ici 2030, contre 1,6 million actuellement, dont 50 % hors d'Europe.

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