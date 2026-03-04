Renault Bridger : un petit Duster ?

Le plan stratégique futuREady fera une large place aux produits et la marque Renault a débuté le teasing avec le Bridger.

Ce show-car préfigure un SUV urbain qui viendra compléter la gamme internationale de Renault. Il sera conçu en Inde et compte s'inscrire dans la trace faite par le Duster qui est badgé Renault sur de nombreux marchés.

En 2025, le Duster s'est écoulé à 258 344 unités, dont 193 974 Dacia et 64 370 Renault. Mais gageons que le volume de celui badgé Renault va grimper en 2026, car une nouvelle génération va monter en puissance, à la fois produite en Turquie et en Inde.

Pour revenir au Bridger, "ses proportions surprennent avec une longueur inférieure à 4 m sans rogner sur l'habitabilité intérieure", indique Renault. Une taille essentielle pour performer en Inde notamment, où la fiscalité est plus douce pour les véhicules sous cette taille.

Pourquoi le nom de Bridger ? Sylvia dos Santos, responsable de la stratégie des appellations à la direction global marketing de la marque Renault, explique : "Construit à partir du mot bridge (pont, connexion, lien) auquel la finale identitaire ER a été ajoutée, le nom Renault Bridger s'inscrit dans la lignée du nom Renault Duster. Un nom puissant, robuste et polyvalent, parfait pour incarner notre nouveau show-car SUV urbain et ouvrir une nouvelle page de notre offensive internationale !"