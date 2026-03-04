Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Renault Bridger : un petit Duster ?

Publié le 4 mars 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Quelques jours avant l'annonce de son plan stratégique, Renault dévoile un show-car : le Bridger. Ce petit SUV de moins de quatre mètres sera conçu en Inde et viendra compléter la gamme internationale de la marque.
show-car Renault Bridger
Le show-car Renault Bridger, conçu en Inde, sera dévoilé le 10 mars 2026. ©Renault Design

Le plan stratégique futuREady fera une large place aux produits et la marque Renault a débuté le teasing avec le Bridger.

 

Ce show-car préfigure un SUV urbain qui viendra compléter la gamme internationale de Renault. Il sera conçu en Inde et compte s'inscrire dans la trace faite par le Duster qui est badgé Renault sur de nombreux marchés.

 

En 2025, le Duster s'est écoulé à 258 344 unités, dont 193 974 Dacia et 64 370 Renault. Mais gageons que le volume de celui badgé Renault va grimper en 2026, car une nouvelle génération va monter en puissance, à la fois produite en Turquie et en Inde.

 

Renault relance un Duster fait en Inde, pour l'Inde

 

Pour revenir au Bridger, "ses proportions surprennent avec une longueur inférieure à 4 m sans rogner sur l'habitabilité intérieure", indique Renault. Une taille essentielle pour performer en Inde notamment, où la fiscalité est plus douce pour les véhicules sous cette taille.

 

 

Pourquoi le nom de Bridger ? Sylvia dos Santos, responsable de la stratégie des appellations à la direction global marketing de la marque Renault, explique : "Construit à partir du mot bridge (pont, connexion, lien) auquel la finale identitaire ER a été ajoutée, le nom Renault Bridger s'inscrit dans la lignée du nom Renault Duster. Un nom puissant, robuste et polyvalent, parfait pour incarner notre nouveau show-car SUV urbain et ouvrir une nouvelle page de notre offensive internationale !"

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Stellantis toujours champion de l'innovation en France

Stellantis toujours champion de l'innovation en France

Renault : le plan stratégique futuREady bientôt dévoilé

Renault : le plan stratégique futuREady bientôt dévoilé

Dieselgate : des retentissements au Royaume-Uni

Dieselgate : des retentissements au Royaume-Uni

Batteries : Ampere scelle un partenariat stratégique autour du lithium-métal

Batteries : Ampere scelle un partenariat stratégique autour du lithium-métal

Flexis devient une filiale à 100 % de Renault

Flexis devient une filiale à 100 % de Renault

François Provost pose les bases du "Renault nouvelle génération"

François Provost pose les bases du "Renault nouvelle génération"

Laisser un commentaire

cross-circle