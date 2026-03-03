Menu
Renault : le plan stratégique futuREady bientôt dévoilé

Publié le 3 mars 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Le constructeur français présentera, le 10 mars 2026, son nouveau plan stratégique. Baptisé futuREady, il promet de mettre le groupe Renault en ordre de marche pour réussir, même dans un contexte incertain qui semble être appelé à durer.
Le plan stratégique de François Provost pour le groupe Renault sera dévoilé le 10 mars 2026. ©Renault/Pagécran

Le mardi 10 mars 2026, le groupe Renault va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. En effet, le constructeur va dévoiler son nouveau plan stratégique, la suite logique depuis l'arrivée de François Provost à la tête du groupe Renault.

 

Ce dernier a d'ailleurs déjà donné quelques indications sur les grandes lignes qui doivent mener à un "Renault nouvelle génération".

 

François Provost pose les bases du "Renault nouvelle génération"

 

Baptisé futuREady (prêt pour le futur), ce plan a été conçu "pour répondre aux bouleversements profonds de l'industrie automobile et préparer durablement le groupe à un contexte plus incertain que jamais", explique Renault.

 

Les produits semblent au cœur de la nouvelle trajectoire, pour les trois marques, afin "d'enclencher une nouvelle dynamique en Europe et une offensive ciblée sur les marchés à forte croissance en dehors."

 

Après celui de Renault, un autre plan stratégique est très attendu : celui de Stellantis qui sera dévoilé le 21 mai 2026.

