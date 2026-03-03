Renault : le plan stratégique futuREady bientôt dévoilé

Le mardi 10 mars 2026, le groupe Renault va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. En effet, le constructeur va dévoiler son nouveau plan stratégique, la suite logique depuis l'arrivée de François Provost à la tête du groupe Renault.

Ce dernier a d'ailleurs déjà donné quelques indications sur les grandes lignes qui doivent mener à un "Renault nouvelle génération".

Baptisé futuREady (prêt pour le futur), ce plan a été conçu "pour répondre aux bouleversements profonds de l'industrie automobile et préparer durablement le groupe à un contexte plus incertain que jamais", explique Renault.

Les produits semblent au cœur de la nouvelle trajectoire, pour les trois marques, afin "d'enclencher une nouvelle dynamique en Europe et une offensive ciblée sur les marchés à forte croissance en dehors."

Après celui de Renault, un autre plan stratégique est très attendu : celui de Stellantis qui sera dévoilé le 21 mai 2026.