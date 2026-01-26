Renault relance un Duster fait en Inde, pour l'Inde

Après le Brésil et la Corée du Sud, Renault franchit une nouvelle étape de son offensive hors d'Europe avec le lancement d’un Duster spécifiquement conçu pour le marché indien. Produit à Chennai, ce SUV B+ incarne la stratégie du constructeur : développer une gamme internationale cohérente, adaptée aux usages locaux et génératrice de valeur.

Renault poursuit son offensive à l’international. Dans la continuité du Renault International Game Plan présenté en octobre 2023 au Brésil, la marque met en scène une nouvelle étape de sa stratégie de vente en dehors de l'Europe avec le nouveau Duster destiné au marché indien. Mi-janvier 2026, la marque a également lancé le crossover Filante produit en Corée du Sud dans l'usine de Busan.

Cette fois, c'est sur le site industriel de Chennai, en Inde, dont les parts détenues par Nissan ont été reprises par le constructeur français en août 2025, que ce nouveau modèle sera produit. Plus qu’un simple renouvellement de modèle, ce lancement illustre la logique revendiquée par le groupe : construire une gamme mondiale cohérente, adaptée aux spécificités locales et capable de générer davantage de valeur. Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault et patron de la croissance, veut multiplier par deux le chiffre d'affaires unitaire.

Le Duster, une icône indienne que Renault veut réinventer

Renault ne cache pas l’enjeu symbolique du Duster en Inde. Le constructeur rappelle en avoir écoulé plus de 200 000 exemplaires et le présente comme le modèle qui a contribué à créer le segment des SUV compacts dans le pays. Dans un marché où cette carrosserie représente désormais la majorité des ventes, Renault mise sur le retour de cette légende pour regagner en visibilité. D'ailleurs, le nom Duster y figure en place centrale, comme si le modèle pouvait devenir une marque à part entière. Seul le logo Renault est rappelé.

L’Inde est décrite comme un marché à fort potentiel, avec une croissance annuelle supérieure à 5 %, et des volumes qui pourraient dépasser six millions de voitures particulières d’ici 2030. Dans ce contexte, Renault entend se repositionner durablement face à des acteurs locaux puissants (Maruti, Tata et Mahindra) et à des marques asiatiques déjà bien implantées. En 2025, le constructeur fait figure de petit poucet sur le marché indien avec 38 000 immatriculations et une part de marché de 0,7 %.

Un SUV B+ conçu "par les Indiens, pour les Indiens"

Le nouveau Duster Inde est présenté comme un SUV "B+", un format intermédiaire pensé pour répondre à la fois aux usages urbains et aux besoins de polyvalence. Seul bémol : sa taille. Avec une longueur de 4,35 m, ce nouveau Duster sera frappé par la fiscalité du pays qui taxe à hauteur de 40 % tous les véhicules de plus de 4 m. Un handicap que n’ont pas le Triber, ce mini-SUV de sept places, ni le Kiger se positionnant habilement à 3,99 m de longueur.

Mais Renault compte sur une meilleure adaptation du modèle face aux besoins des consommateurs. De plus, le design développé au centre de Chennai, en coopération avec Paris, a suivi la forte volonté de montée en gamme des automobilistes indiens.

Connectivité : Google, Gemini et Play Store embarqué

Ainsi, Renault place la connectivité au centre de la proposition. À bord, le Duster adopte un cockpit entièrement renouvelé, avec un double écran 2 x 10 pouces et un environnement numérique modernisé. Le constructeur y intègre Google via OpenR Link, avec une réplique de Google Maps et un accès au Play Store.

Le constructeur évoque également l’intégration de Gemini, pour une interaction en langage naturel, et le lancement avec 38 applications spécifiques à l’Inde, amenées à évoluer.

Trois motorisations, dont un full hybrid E-Tech

Le Duster indien sera proposé avec une gamme de motorisations articulée autour de trois blocs. Un 1,0 litre 3 cylindres de 100 ch, avec boîte manuelle six rapports, en entrée de gamme, un 1,3 TCe 160 ch (4 cylindres), disponible en boîte manuelle ou DCT six rapports et un E-Tech full hybride 160, promis dans les prochains mois.

Ce full hybride sera la première motorisation hybride de la marque proposée en Inde, en cohérence avec l’objectif global de sa stratégie qui est d'atteindre un véhicule sur trois électrifié hors Europe d’ici 2027.

Sécurité et équipements : une offre "sur mesure" pour l’Inde

Le Duster adopte des équipements présentés comme de "segment supérieur", parmi lesquels les sièges ventilés, un toit ouvrant panoramique, ou encore des fonctions connectées permettant de démarrer et de climatiser la voiture à distance.

Les équipements de sécurité ne sont pas en reste. Le constructeur rappelle que 50 % des accidents se produisent durant la nuit en Inde. Le modèle propose ainsi une dotation axée sur la sécurité avec 17 aides à la conduite, la généralisation de feux LED sur une partie de la gamme, le passage automatique en feux de route et une caméra 360°.