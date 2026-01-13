Renault Filante : le nouvel étendard international "made in Korea"

Renault dévoile le Filante, un crossover du segment E conçu et produit en Corée du Sud pour les marchés hors d'Europe. Ce nouveau porte-drapeau mise sur un design en rupture, une motorisation full hybrid E-Tech de 250 ch et une expérience technologique “premium”, afin de renforcer l’offensive internationale du constructeur.

Le Renault Filante sera commercialisé hors d'Europe à partir de mars 2026. ©Renault

Renault dévoile Filante, un nouveau modèle développé et produit en Corée du Sud, destiné aux marchés hors Europe (Moyen-Orient et certains pays d’Asie). Positionné sur le segment E, ce crossover de près de 4,92 m incarne une nouvelle étape du Renault International Game Plan.

Sans oublier le partenariat avec Geely qui lui apporte, en Corée, une plateforme sur laquelle repose déjà le Grand Koleos et une connectivité à toute épreuve. Car le Filante, dont la commercialisation débutera en mars 2026, sera réservé pour les marchés de la Corée du Sud, des pays du Golfe ainsi que pour certains pays d'Amérique latine. Il sera produit dans l'usine de Busan.

Filante vise un objectif clair : se différencier sur un marché coréen très haut de gamme et extrêmement concurrentiel, tout en servant de base d’exportation vers d’autres régions. Le nouveau vaisseau amiral de la marque est aujourd'hui le cinquième lancement après Kardian, Koleos, Duster et Boreal. Trois autres modèles, non dévoilés, viendront compléter cette gamme pour un investissement global de trois milliards d'euros.

Selon Fabrice Cambolive, directeur général de Renault et directeur de la croissance du groupe, "les premiers effets de ce plan se font déjà sentir. Nos ventes hors d'Europe ont progressé de 11 % en 2025 et dépassent les 616 000 ventes."

Un modèle conçu pour casser les codes du segment E

"C’est un gros moteur charismatique, un objet audacieux. On a voulu casser les codes", avance Bruno Vanel, directeur de la performance produit de la marque Renault. De fait, Filante doit frapper fort dans un pays où le segment E représente environ 26 % du marché, devant le segment D (25 %) et les SUV compacts (22 %). "Plus de 80 % du marché coréen se composent de modèles très haut de gamme. Les Coréens sont avides de prestige, de confort et de technologie", poursuit-t-il.

La Corée du Sud est également un grand pays producteur et exportateur de voitures. C'est le 9e marché automobile mondial avec 1,45 million de voitures vendues. Le pays se compose d'environ 50 millions d’habitants dont 80 % de population urbaine. Le secteur automobile est dominé par les acteurs locaux (près de 80 % de part de marché avec les marques du groupe Hyundai Motor, dont Genesis).

Selon Inovev, trois autres marques se placent dans le classement (BMW avec 6 % de part de marché, Mercedes avec 4 %, suivies de Tesla et ses 4 % de part de marché). Renault se positionne ensuite avec 3 % de part de marché.

Pour exister dans cet univers, Filante adopte une silhouette en rupture. La voiture affiche des proportions spectaculaires, avec une ligne fluide et dynamique et un arrière très sportif, "quasiment esprit coupé", sans sacrifier l’habitabilité. Renault revendique un profil "inspiré de l’aéronautique", avec un pavillon aérodynamique et un aileron flottant, et un travail de carrosserie fortement structuré.

Design : une identité Renault et des spécificités locales

Filante doit concilier l’ADN Renault et les attentes des marchés ciblés. Le constructeur met en avant des éléments de style "ciselés, techniques, précis, très modernes", une face avant spectaculaire et une signature lumineuse poussée : logo illuminé, calandre avec motifs en losange, et traitement graphique travaillé jusque dans les gradients de couleur.

La voiture a été développée en étroite coopération entre les studios de design français et coréens. Renault revendique ici la force de son International Design Network : cinq centres de design dans le monde, autour du Technocentre, dont un centre en Corée très impliqué sur Filante et servant aussi de "pont" avec la Chine et le partenariat avec Geely. Ce maillage permet au constructeur d’observer et comprendre les usages locaux, d’accélérer les développements et de travailler quasiment en continu grâce aux outils de réalité virtuelle et de collaboration à distance.

Un intérieur "première classe" et une expérience technologique immersive

À bord, Filante veut délivrer une expérience premium. Renault décrit un habitacle conçu comme un "salon première classe", spacieux et lumineux, avec une finition soignée et des matériaux haut de gamme. Les sièges bénéficient d’une confection travaillée, avec notamment des traitements lumineux et des choix de matériaux valorisants. Le confort est présenté comme un axe majeur, en cohérence avec les attentes du marché coréen (confort thermique, acoustique, vibratoire, agrément de conduite).

Filante embarque surtout un OpenR Panorama ("open-air panorama") : un affichage tête haute de 24 pouces et trois écrans de 12 pouces dont un dédié au passager. Renault a développé des usages spécifiques pour ce dernier, comme un mode cinéma et même un jeu vidéo inspiré du principe d’un Mario Kart.

L'image de la caméra avant est projetée sur l’écran et le passager interagit via son téléphone pour "collecter" des objets virtuels sur la route réelle. L’ensemble repose sur un algorithme développé par une équipe coréenne, revendiquant un temps de réponse quasi instantané entre l’image et l’affichage.

Plateforme CMA appartenant à Geely

Filante repose sur la plateforme CMA (Compact modular architecture) de Geely, déjà utilisée pour le Grand Koleos, mais adaptée pour monter sur le segment E. Renault met en avant des fondamentaux : performance de conduite, niveau acoustique, confort et sécurité.

Le constructeur s’appuie sur le succès du Koleos pour crédibiliser cette base technique. Plus de 50 000 unités de ce modèle ont été vendues l’année dernière en Corée, avec des retours clients jugés très positifs sur l’acoustique, la sécurité ou l’agrément. Lancé en septembre 2024, le Koleos s’impose comme le premier modèle du groupe vendu dans le pays.

Côté dimensions, Filante s’inscrit pleinement dans le segment E : 4,92 m, soit environ 20 cm de plus qu’un Espace ou un Rafale (4,72 m), et un empattement supérieur de 5 cm. Le modèle gagne aussi 13 à 14 cm par rapport au Koleos.

Malgré la silhouette, Renault insiste sur la fonctionnalité : 633 litres de coffre, davantage que le Koleos, et une habitabilité arrière annoncée avec 32 cm de rayon aux genoux. La climatisation est trizone, avec une "bulle thermique" indépendante pour les passagers arrière.

Motorisation : un full hybrid E-Tech de 250 ch

Sur la motorisation, Renault fait un choix clair : Filante sera proposé en Corée avec une motorisation unique : un full hybrid E-Tech de 250 ch. Objectif : coller à la stratégie d’électrification progressive de l’offre internationale, où l’hybride doit représenter le cœur du marché dans les années à venir.

Le système associe un moteur thermique 1,5 litre turbo quatre cylindres à injection directe (150 ch) et deux moteurs électriques : un moteur principal de 100 kW assurant la traction et un générateur destiné à démarrer le moteur thermique et recharger la batterie. Renault annonce un couple total allant jusqu’à 560 Nm, une puissance en hausse de 5 ch par rapport au Koleos, et une conduite encore plus souple et silencieuse.

Le constructeur met aussi en avant un gain d’efficience : -50 % de consommation par rapport à des équivalents thermiques, et jusqu’à 75 % du temps de roulage en mode électrique en usage réel.

Sécurité : 34 aides à la conduite et une fonction "détection enfant"

Filante intègre 34 aides à la conduite, avec une priorité donnée à la sécurité. Renault cite notamment une assistance d’urgence à la trajectoire (Emergency steering assistance), capable de corriger la direction si un obstacle latéral est détecté et que le conducteur ne réagit pas suffisamment vite.

Le constructeur met surtout en avant une fonctionnalité emblématique des "technologies à visage humain" : un système de détection d’enfants à bord, équipé de capteurs, destiné à éviter l’oubli d’un enfant dans la voiture. Le système déclenche une séquence progressive : clignotants, klaxon, puis alerte au conducteur, ouverture partielle des vitres et activation de la ventilation si la température dépasse 35°C, afin de prévenir et de protéger.

Filante inclut également un rétroviseur intérieur numérique utilisant la caméra arrière et un purificateur d’air capable de maintenir automatiquement un niveau très faible de particules fines – un point particulièrement important en Corée.

Services connectés : proactive care, mises à jour et assistant coréen

Renault mise enfin sur une expérience connectée poussée : diagnostic à distance (over the air) et programme Proactive Care (information préventive sur l’entretien), mises à jour à distance de l’ensemble des calculateurs du véhicule (déjà réalisées à grande échelle sur Koleos en Corée), clé virtuelle partageable jusqu’à cinq membres de la famille, et commandes à distance via une application (verrouillage, démarrage, climatisation).

La commande vocale est assurée par un assistant virtuel développé spécifiquement en Corée, baptisé Adot Auto, permettant des interactions en langage naturel.