Recyclage automobile : The Future is Neutral entre au capital de Pollini Group en Italie

La filiale dédiée à l'économie circulaire de Renault renforce sa présence en Italie. The Future is Neutral prend 30 % du capital de Pollini Group, un acteur clé du recyclage des véhicules hors d'usage dans la péninsule.

Fondé il y a plus de 40 ans, Pollini Group recycle les véhicules en fin de vie en Italie. ©Pollini Group

Un investissement pensé pour durer. The Future is Neutral, la filiale de Renault spécialisée dans l'activité de recyclage automobile, vient de prendre une participation dans le groupe Pollini, un concurrent basé en Italie. Une opération qui s'inscrit dans la stratégie de développement à long terme pour l'opérateur de traitement des véhicules hors d'usage.

Fondé il y a plus de 40 ans, Pollini Group est un acteur de référence dans la gestion des véhicules en fin de vie. L'entreprise transalpine dispose d'une douzaine de sites industriels dans le nord de l'Italie. Elle assure la collecte, la dépollution et le démantèlement des véhicules, ainsi que la récupération des matériaux et des pièces réutilisables.

Pour la filiale de Renault, ce partenariat marque une étape importante. "Notre investissement dans Pollini Group, leader sur le marché italien, est un atout essentiel pour créer des synergies dans le domaine de l'économie circulaire et pour nous développer avec les plus grands acteurs italiens", souligne Xavier Kaufman, directeur commercial de The Future is Neutral.

Un renforcement stratégique en Italie

À la suite de ce rapprochement, The Future is Neutral et Pollini Group souhaitent développer un réseau national en Italie. Il serait construit avec les centres de démantèlement les plus performants du pays et restera ouvert à tous les constructeurs automobiles présents sur le marché italien.

"Notre stratégie d'expansion européenne est en marche. Notre entrée sur le marché italien représente une étape majeure vers la mise en place d'une plateforme européenne cohérente, capable de répondre aux nouvelles exigences réglementaires attendues à partir de 2027", explique Xavier Kaufman.

La prochaine réglementation sur les véhicules hors d'usage et l'introduction de la notion de responsabilité étendue du producteur (REP) doivent renforcer les exigences en matière de recyclage, de réutilisation, de traçabilité et de circularité.

"Grâce au partenariat avec The Future is Neutral, nous allons consolider notre croissance sur le marché italien. Les synergies avec ce réseau européen nous permettront d'améliorer continuellement notre savoir-faire et d'assurer des performances toujours plus élevées en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation avec une traçabilité totale", affirme Simone Pollini, PDG du groupe Pollini.

Par Charlotte Morvan