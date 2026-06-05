Le réseau de centres VHU de Volkswagen Group France reçoit le feu vert de l’État

Volkswagen Group France franchit une nouvelle étape dans le traitement de ses véhicules hors d’usage (VHU).

En effet, après l’obtention de l’agrément de son système individuel en 2024, publié au Journal officiel, le nouveau maillage de centres VHU de VGF vient d’obtenir l’approbation du ministère de l’Environnement le 27 mai 2026. Cela concerne les 675 sites de recyclage partenaires répartis sur le territoire métropolitain et outre-mer.

"Nous sommes très satisfaits d'avoir franchi cette étape dans le délai qui nous était imparti. Ce nouveau réseau de centres VHU partenaires est pleinement opérationnel pour assurer l’accueil des véhicules de nos clients et garantir un recyclage de qualité, dans les règles de l’art et le respect de la réglementation", s’enthousiasme Marc Meurer, président du directoire de Volkswagen Group France.

Pour déployer son SI, le groupe allemand devait constituer son nouveau réseau de centres VHU avant décembre 2025. Les recycleurs partenaires accueilleront les véhicules en fin de vie des marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, Seat, Skoda, Cupra, ainsi que les modèles MAN TGE de MAN Truck & Bus France.

Les constructeurs ont principalement choisi le système individuel

"Je remercie tout particulièrement les équipes de notre partenaire historique Tracauto pour leur expertise et leur accompagnement dans la constitution de ce nouveau réseau de centres VHU. Je remercie également les fédérations Mobilians et Federec pour leur soutien depuis le début de notre agrément. Ces actions conjuguées et la confiance des centres VHU ont permis d’arriver à ce résultat", précise Aymeric Jobelot, chef de programme Environnement & Énergie pour Volkswagen Group France.

Rappelons que cette mesure est issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), entrée en vigueur en 2020. Elle a pour objectif d’améliorer la collecte et le recyclage des véhicules en fin de vie afin de lutter contre la filière illégale.

Les constructeurs ont, pour leur grande majorité, opté pour un système individuel, à l’image de Volkswagen, Renault ou encore Stellantis. Avec le modèle SI, les constructeurs ont l’obligation d’organiser la prise en charge de leurs VHU et de se constituer un réseau couvrant l’ensemble du territoire.