La Volkswagen ID. Polo obtient l’écoscore

La nouvelle compacte électrique de Volkswagen, en phase de commercialisation, figure parmi les nouveaux véhicules écoscorés. L’Audi Q4 e-tron, le Mercedes-Benz GLB sept places ou encore la Kia EV2 grande batterie sont également concernés.

La Volkswagen ID. Polo est dans un premier temps écoscorée dans sa version de 211 ch. ©Volkswagen

C’est une première étape importante que vient de franchir la Volkswagen ID. Polo sur le marché français. La compacte électrique, dont la production a débuté en juin 2026 dans l’usine espagnole de Martorell, vient de décrocher l’écoscore.

Ainsi labellisée, l’ID. Polo attaque donc de la meilleure des manières sa carrière dans l’Hexagone. Rappelons que les premières livraisons sont attendues pour la rentrée de septembre 2026. Attention toutefois, à ce stade, seule la version développant 211 ch dotée de la grande batterie de 52 kWh est concernée.

Les autres déclinaisons (motorisations de 116 et 135 ch avec la batterie de 37 kWh) ne sont pas encore écoscorées. Pour la simple et bonne raison que ces dernières ne sont pas encore entrées en production. Elles figureront donc dans une prochaine liste.

Feu vert pour le Q4 e-tron

La dernière livrée en date de l’écoscore met également à l’honneur l’Audi Q4 e-tron qui a récemment bénéficié d’une importante mise à jour. Comme espéré par la marque aux anneaux, toutes les déclinaisons du SUV ont reçu le feu vert de l’Ademe, y compris les versions Sportback et quattro. Il rejoint le Q6 e-tron, lui aussi récemment écoscoré.

Le Mercedes-Benz GLB EQ est lui aussi de la partie, dans ses versions 200 à sept places. Ce même GLB 200 (224 ch) équipé d’une batterie de 58 kWh (430 km d’autonomie) figurait dans la liste précédente pour ses versions cinq places.

Kia se félicite enfin de voir l’EV2 grande autonomie (batterie de 61 kWh, 453 km) être à son tour écoscorée. La variante 42,2 kWh à 317 km d’autonomie l’était déjà depuis plusieurs mois. Un décalage qui correspond à des entrées en production espacées dans le temps.

Précieux sésame

Le constructeur sud-coréen ajoute que la finition Light de son EV2 42,2 kWh a elle aussi reçu l’écoscore. Elle fait office de produit d’appel avec son tarif de 26 670 euros, hors aides.

"L'obtention de l’écoscore sur l’ensemble de la gamme EV2 constitue une étape majeure pour Kia France, se félicite Marc Hedrich, le président de la structure nationale. Elle confirme la pertinence de notre stratégie industrielle européenne et renforce notre ambition de démocratiser la mobilité électrique."

Rappelons que l’écoscore ouvre droit aux différentes aides à l’achat pour les particuliers. Pour les professionnels, ce label permet de bénéficier d’un abattement de 70 % sur les avantages en nature. Un élément clé pour figurer dans les car policies des entreprises.